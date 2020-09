Pořadatelé z Motosportu Chýnov se k tomu kroku odhodlali skutečně s těžkým srdcem. „Moc se omlouváme všem fanouškům, ale bohužel jsme byli nuceni letošní ročník Strmého vrchu v Chýnově zrušit,“ potvrzuje neveselou informaci ředitel závodu Evžen Zadražil.

Na vině je probíhající pandemie koronaviru. „Věřte, že nebylo vůbec jednoduché rozhodnutí přerušovat osmatřicetiletou tradici této akce, ale opravdu to nešlo jinak. Všichni vidíme, jaká situace v souvislosti s koronavirem panuje a hlavně, jak nepříznivě se vyvíjí. A shromáždit tři tisíce lidí kolem padesát metrů dlouhé trati by bylo bohužel velice nezodpovědné,“ dobře si uvědomuje.

Aktuální pandemická situace skutečně nenahrává organizování sportovních akcí. „Zcela reálně hrozí třeba situace, kdy hygienická stanice po vytrasování ukáže na někoho z našich klíčových pořadatelů, uvalí ho do karantény, a to je pak bez šance závod uspořádat,“ smutně Zadražil konstatuje. „Ostatně s podobnou situací se již setkali i někteří další pořadatelé větších akcí na Táborsku. To je pak organizační problém. Navíc se každým dnem dají očekávat další restriktivní opatření, co se shromažďování lidí týká. Nechtěli bychom pak kohokoliv posílat od vstupu domů. Je nám to líto,“ říká ředitel závodu.

Příští rok už by se v Chýnově zase do kopce jezdit mělo. „Za rok se určitě uvidíme,“ ujišťuje Evžen Zadražil.