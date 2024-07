Obě jména určitě budete znát. První především fanoušci umění, druhé příznivci sportu. Jana Šrejma Kačírková a Martin Frelich. Tvoří krásný pár. Populární pěvkyni jsme zastihli na návsi v Holašovicích. Jen pár minut po představení Prodaná nevěsta, kde hraje a úžasně zpívá Mařenku. "Trochu je to tady sportovní výkon," přikyvovala, "zpěv je vlastně sportovní výkon." Je pravda, že po okouzlující jihočeské návsi se naběhala docela dost. Martin Frelich všechno sledoval z pohodlí plastové židle. Nikam neběhal. Nemusel. Zato v sezoně "nalítal" kilometrů opravdu hodně. Třeba v Toruni. "Tam se běžel maraton v rámci čtrnáctého halového mistrovství Evropy veteránů. Na třicátém kilometru se mi podařilo setřást i Němce Meye, osamoceně jsem si doběhl pro vítězství a titul mistra Evropy," popsal Frelich jeden z vrcholů roku 2024.

Mařenka - Jana Šrejma Kačírková během téměř tříhodinového maratonu na cestě operou ztratila Jeníka, se kterým se ale nakonec šťastně tvrdošíjná slečna zase dala dohromady. "Fyzicky je to trošku náročné," přikyvovala bezprostředně po děkovačce, která v kulisách selského baroka nebrala konce. "Užívám si to vždycky a všude, a tady ještě o něco víc."

Maratonec a operní pěvkyně. Martin Frelich a Jana Šrejma Kačírková | Video: Deník/ Kamil Jáša

Diváci odcházeli z představení domů nadšení. "Nejhezčí nastudování Prodané nevěsty, jaké jsem kdy viděla," rozplývala se Ludmila Fridrichová, manželka bývalého ředitele Jihočeského divadla a hlavně legendárního režiséra Milana Fridricha.

Jana Šrejma Kačírková pozitivy nešetřila. "Je to tady zase jiné. To je vždycky, když je představení venku. V Holašovicích je to samozřejmě originální a zvláštní. Hrajeme a zpíváme v úplně geniálních kulisách. Skladatel by si nemohl přát nic víc. Nic krásnějšího. Pro lidi je to krásný pohled, doufám, že i poslech."

