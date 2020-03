Tábor – Velmi příjemná zpráva dorazila v minulých dnech na jih Čech z podhůří Jeseníků. Mladý reprezentant táborského Šachklubu David Hák si v Koutech nad Desnou vybojoval titul mistra České republiky v kategorii H14.

David Hák (uprostřed) při mistrovském ceremoniálu | Foto: www.chess.cz

Také do programu mládežnického šampionátu nemilosrdně zasáhla vládní opatření v boji s koronavirem, a to hned dvakrát. Po pátém dějství mistrovských klání byl vyhlášen zákaz jednorázových akcí s účastí nad 100 lidí. S tím si organizátoři poradili. Turnaj konaný v hotelu Dlouhé Stráně uzpůsobili tak, aby bylo v hrací místnosti maximálně 99 hráčů, a dívčí kategorii D16 přemístili do jiného prostoru. Ve čtyřech chlapeckých kategoriích setrvalo na hráčském seznamu vždy nejlepších čtyřiadvacet šachistů. Nová situace nastala po odehrání sedmi kol, kdy vešel v platnost vládní zákaz akcí s účastí nad 30 lidí. Tím mistrovský turnaj skončil, což okomentoval i trenér Šachklubu Tábor Jaroslav Odehnal. „Je jasné, že toto rozhodnutí výsledky ovlivnilo, ale podmínky měli všichni hráči stejné,“ poznamenal.