Naposledy hrály České Budějovice Ligu mistrů v sezoně 2019/20. Teď přivítaly finalistu posledního ročníku nejprestižnější evropské volejbalové soutěže.

České Budějovice ve volejbalové Lize mistrů | Video: Deník/ Petr Tibitanzl

Skvělá atmosféra panovala během celého utkání, česko-polský souboj se odehrával i na tribuně mezi tábory fanoušků. Poláci přijeli do Českých Budějovic ve velmi silném zastoupení, vlastně se ani nevešli do jim vyhrazeného prostoru a jejich vlajky vlály po celý zápas.

Polský tým působil velmi soustředěným dojmem, před sebou měl jasný cíl, neztratit na jihu Čech ani set. Hráči Jihostroje se snažili soupeře rozhodit tvrdým servisem, a to vedlo k častým chybám. V polovině prvního setu se skóre vyšplhalo na 13:18, ačkoliv domácí se blýskli několika velmi vydařenými útoky. Pětibodový náskok stačil hráčům Jastrzebski Węgiel k tomu, aby pohodlně získali první sadu.

Jihočeši se v úvodu druhého dějství dostali k radosti budějovických příznivců dokonce do dvoubodového vedení (6:4), to byl na podání kanadský blokař Taylor-Parks. Domácím se v této fázi dařilo ztrátovat, výborně si vedli na příjmu Michálek i Balabanov, a když přidal přímý bod ze servisu Oliver Sedláček, sáhl trenér hostů po oddechovém času. České Budějovice předváděly kvalitní volejbal, držely se statečně proti velmi těžkému soupeři. Poláci vedení francouzským nahrávačem Toniuttim okamžitě využili každé zaváhání a postupně se jim dařilo skóre srovnat. Balabanov blokem zvyšoval na nadějných 23:21, to už byl na palubovce v dresu hostí mistr světa francouzský univerzál Jean Patry. Daleko víc starostí ale dělal Jihostroji smečař Fornal. Druhý setbol proměnil Marko Sedlacek, 202 centimery vysoký chorvatský volejbalista v polských službách.

Třetí set došlo v sestavě domácích k jediné změně, na postu univerzála dostal prostor kubánský mladík González a hned na úvod ukázal velmi tvrdý útok, kterým vyrovnal bodový stav na 3:3. Body přibývaly pravidelně na obou stranách, vyrovnané bitvě a krásným akcím tleskala zaplněná Sportovní hala. I do koncovky třetího setu šly v lepší pozici Budějovice, po nekompromisní bombě z ruky Gonzálezovy už to bylo 22:20 a budějovický Sedláček úderem středem vybojoval setbol (24:22). Zkušenosti a herní vyspělost na straně polského celku nakonec slavily úspěch, Fornal esem získal mečbol a Sclater tvrdým úderem zápas ukončil.

Hráči domácího celku i přes prohru zaslouží za svůj výkon velkou pochvalu, se soupeřem drželi krok a rozhodně neprodali svoji kůži lacino. Všechny tři body do tabulky si ale připsali hosté z Polska. Nejlepším hráčem utkání byl po zásluze vyhlášen Tomasz Fornal z týmu Jastrzebski Węgiel.

2. utkání Ligy mistrů: Jihostroj ČB – Jastrzebski Węgiel 0:3 (-19, -27, -26), rozhodčí: Adler (HUN) – Collados (FRA). Jihostroj ČB: Luengas, Balabanov, van Schie, Carísio, Taylor-Parks, Sedláček – libero Michálek (Ondrovič, Emmer, González). Trenér: Andrzej Kowal.