Před MS v cyklokrosu to je dobrá zpráva. Cyklisté klubu ČEZ CT Tábor mají medaili z MČR. Vypadá to, že příprava na vrchol sezony se povedla.

Šimon Vaníček na stupních vítězů | Foto: Deník/ Petr Balogh

Po třetím místu v časovce vybojoval první titul mistra republiky v elitní kategorii v silničním závodu Mathias Vacek ze stáje Trek-Segafredo. Ve slovenských Tlmačích zdolal ve spurtu Pavla Bittnera (DSM) a na třetím místě skončil Šimon Vaníček (ČEZ Cyklo Team Tábor). Již před týdnem získal rovněž bronz v Bánovcích nad Bebravou Matyáš Fiala (ČEZ Cyklo team Tábor) mezi jezdci kategorie U23. "V prvním kole jsem měl pád, jsem dost sedřený a zkazilo mi to náladu. Ale nakonec to dopadlo skvěle a mám bronz. V posledním kilometru jsem jel za Vackem, protože jsem věděl, že spurt je do mírného stoupání. Vzal za to hodně, snažil jsem se za ním uviset, ale trochu mi ujel. Přesto jsem do spurtu měl dost sil a vyšlo to výborně a jsem za tu medaili hrozně rád," vyprávěl Šimon Vaníček pro cyklokros.cz. Vaníček je krosař, který má cit pro terén. Před MS v Táboře je skvělá zpráva, že Táborští mají velmi dobře natrénováno.