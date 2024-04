Volejbalový klub Jihostroj České Budějovice zakončil sezonu triumfem, přestože cesta za zlatem nebyla snadná. Klíčové změny v sestavě a strategické rozhodnutí trenéra Kowala přinesly ovoce v podobě titulu, který přišel po sérii výzev a nečekaných obratů. V článku se dočtete, jaký byl příběh sezony, která zdůraznila důležitost taktické flexibility a individuálního růstu hráčů.

Jihostroj České Budějovice je mistrem 2023/24 | Video: Deník/ Kamil Jáša

Byla to zajímavá sezona. Jihostroj České Budějovice ani zdaleka nesplnil všechno, co si naplánoval. Zlatá tečka je ale odměnou pro hráče, diváky i pro management klubu, který v uplynulých měsících udělal obrovský kus práce.

V extralize volejbalistů najdete v České republice nejlepší klub v Českých Budějovicích. Tečka. Sladká. Jasná. A zlatá. Jihočeši se v průběhu sezony dali dohromady, na každém postu měli obrovskou individualitu. Včetně trenéra. Andrzej Kowal každý zápas hodnotil uvážlivě. Bez emocí. Ve tváři byste nepoznali, že jde do tuhého. "Umíme hrát ještě lépe," říkal často. Co řekl platilo. Vybral si sedm statečných, na které vsadil. A vyhrál. Pokud to nebylo vyloženě nutné, nestřídal. Základní sestavu vůbec.

Dlouho neměl českobudějovický tým na postu nahrávače tak jasnou a sebevědomou jedničku. Brazilec Carísio toho moc v sezoně nenamluvil. Nebylo třeba. V pravý čas dokázal spoluhráče uklidnit. Jeho hlavní profesí je nahrávka. Tu zvládal báječně. Nikdy se mu nerozklepala kolena. Jeho střelené nahrávky přes celé hřiště roztahovaly soupeřovu obranu, která pak nevěděla, koho bránit dřív. Skvěle takticky dávkoval míče svým útočníkům. Důležité útoky řešil překvapivě, třeba s Argentince Luengasem ze střední zadní zóny. Ingancio Luengas byl oporou celou sezonu. Bez jeho stabilní výkonnosti by byl Jihostroj poloviční. Útoky vedl z obrovské výšky. S přehledem. Technicky dokonale. Jeho parťákem na smečařském postu byl Bulhar Balabanov. Měl to hlavně v úvodu sezony hodně těžké. Postupem času ale přesně vycítil, jak může týmu prospět. Jeho práci v poli by měli trenéři mládeže ukazovat opakovaně svým svěřencům do omrzení. Jako by přitahoval na síti nadražené balony. Stál vždy tam, kam míč přiletěl. Pak už jeho hra vypadala docela snadno. Jenže právě přihrávka a první zpracovaný balon patří ve volejbale mezi nejdůležitější údery.

Trenér Kowal v průběhu sezony zareagoval na to, co se týmu nevedlo. Hra v systému se dvěma libery se nehodila ani pro Kovaříka, ani pro Michálka. Bylo vidět, že se ani jeden z nich nedostal do klidu, do potřebného tempa. A tak polský kouč ukázal na Michaela Kovaříka. "Před dvěma lety už jsem končil kariéru, volal mi manažer Mifka, abych zaskočil za zraněného Kryštofa. Teď tu jsem se zlatou medailí jako jednička," převyprávěl sám nádherný příběh. Kovařík je možná největším překvapením celé sezony. Jeho přihrávka byla velmi dobrá. Těžké servisy dokázal zpracovat brilantně. Jen při mečbolu v posledním zápase zahrál na nervy všem Jihočechům. Včetně prezidenta klubu… Mezi prsty mu propadl relativně lehký servis…"Stokrát jsem si otřel propocené ruce, aby se to nestalo," vysvětloval. A stejně se to stalo…Trenér Kowal prožil na lavičce infarktové chvíle. "Kovy udělal obrovský kus práce. Posunul se o level kupředu. Teď už vyhrál titul, bude zase lepší, má už zkušenost s těžkými zápasy, Je to hráč pro národní tým," říkal polský kormidelník.

Jihostroj má zlato. Vyhrál titul. Bylo to drama se šťastným koncem

Blokaři? Zamotaná věc. Zranil se Taylor - Parks. Nahradil ho Okolič. Výměna. Hráč za hráče. Kus za kus. Blokař za blokaře. Jenže Srb Okolič přišel s mentalitou rváče. Vítěze. Klid a pohodu u něj nehledejte. Uměl si od plic vyříkat, co si myslí. V důležitých chvílích byl blokařskou hvězdou, která je ochotná skočit v poli i pro zdánlivě ztracený míč. "Je to balkánská krev, mně to nevadí," odpovídal další blokař Oliver Sedláček. Možná i proto byl v základní sestavě. Okoliče neřešil, koncentroval se na svůj výkon. A ten narůstal do reprezentační úrovně. "S trenérem nároďáku jsem mluvil, zapojím se," přikyvoval český hráč.

Samostatnou kapitolou byli univerzálové. Oba patří ke špičce extraligy. V jiných klubech by asi byli v základu. Kubánec González si poranil koleno, do té doby dokázal pobláznit halu. "Je po operaci, snad je na dobré cestě," vysvětloval lékař Martin Scheichl. A Nizozemec van Schie? "Když se Alejandro zranil, byl to šok. Moje práce je, abych ho zastoupil. Tak jsem ji udělal," povídal o svém finálovém záskoku, jak by to byla ta nejjednodušší věc na světě. Hodně mu pomohl brazilský nahrávač. Když vycítil, že Nizozemci dochází dech, nechal ho odpočinout a útok vedl přes jiné hráče. Klidně, odvážně, třeba středem sítě…

Byla to zajímavá sezona, ve které se povedla tečka. V jejím průběhu ale bylo i dost nedorazů. Volejbal se hraje na výsledky a ty České Budějovice měly celkově spíš podprůměrné. Čtvrté místo v základní části extraligy. Pouze čtvrtfinále v Českém poháru. Před sezonou mluvilo vedení klubu o útoku na postup ze skupiny Ligy mistrů. To se nepovedlo. Příčin bylo hodně. Nový tým, zranění klíčových hráčů… Jenže na to se fanoušek neptá.

České Budějovice zakončily sezonu spanilou jízdou v play off. Byly to krásné zápasy. Chyběli v nich čeští volejbalisté. Takový je trend. V globálním světě platí jednoduchá matematika: pokud český hráč nebude na takové úrovni, aby se vyrovnal Brazilcům, Argentincům nebo Srbovi a Bulharovi, tak prostě hrát nebude. A pozor! Trenér Kowal po posledním zápase na lavičce Jihostroje jasně předpověděl: "České Budějovice budou hrát ještě lépe. Robert Mifka určitě zase dokáže poskládat silný tým. V Lize mistrů může Jihostroj čekat velký úspěch." Co řekl Kowal, to vždy platilo.

Mimochodem, už víte, kdo Kowala na postu trenéra Jihostroje České Budějovice nahradí? Ne? Ani my ne. Ale v zimě jsme potkali u Sportovní haly trenéra Šmejkala. Že by šel nejlepší trenér ČR 2013 a bývalý trenér české reprezentace jen tak náhodou kolem?