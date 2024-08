Předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora navštívil dějiště letních olympijských her. Podíval se na sportoviště a přesvědčil se o připravenosti her pro paralympijské reprezentanty. "Vypravil jsem se proto, že jsem chtěl zažít atmosféru olympijských her, protože na tomto místě, úplně ve stejném duchu a i organizační výbor se tím chlubí, odstartuje 28. srpna paralympiáda." Co Sýkora přímo v Paříži viděl? "Zajímalo mě, jak to tady všechno bude probíhat, jak to tady vypadá. Navštívili jsme Czech House a navštívil jsem třeba i tenis a vlastně musím říct, že z pohledu organizace všechno běželo, jak Francouzi naplánovali."

Předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora v Paříži | Video: Deník/ Kamil Jáša

Nejen předsedu Českého paralympijského výboru zaujala točící se socha autora Davida Černého před Českým olympijským domem. Nejlepší sportovní gymnastka české a československé historie je vyobrazena ve třech sportovních pozicích. "Paralympijské hry budou probíhat na stejných sportovištích. Vlastně tam, kde parasporty už jsou integrovány do klasického sportovního prostředí. Bude to v podstatě úplně totožná záležitost s olympijskými hrami. Organizátor se chlubí tím, že to bude z pohledu pořadatelů jedna sportovní událost."