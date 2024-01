Jsou tady hry V4 Winter Games Emil Open. Sportovci s handicapem už jsou v Jihočeském kraji. Ve středu budou hry slavnostně zahájeny, hlavní část se odehraje ve Skiareálu Lipno.

Tisková konference před zahájením mezinárodních her | Video: Deník/ Kamil Jáša

Paříži dá letos úplně všechno, ale zimní hry handicapované mládeže si na svém milovaném Lipně určitě ujít nenechá. Nabízíme rozhovor s nejlepším jihočeským paralympijským reprezentantem všech dob Arnoštem Petráčkem. Vítěz zlatých medailí vždy září jako sluníčko. I na sněhu.

Arnošte, než se dostaneme k zimním hrám, máme za sebou Vánoce, vstoupili jsme do nového roku. Jak jsi prožil konec toho starého a jaký vůbec byl?

Konec roku mám moc rád. Strávil jsem ho se svými blízkými a nebýt těch prosincových tragických událostí, mohl bych říct, že byl opět krásný. A pokud se mám ohlédnout, považuji ho za velmi úspěšný. Mám kolem sebe skvělý tým, generálního partnera YD Capital, ale také bronzovou medaili z mistrovství světa v Manchesteru.

A s čím vstupuješ do nového roku?

Zcela jednoznačně s ambicí zlaté paralympijské medaile. Paříži dám letos úplně všechno. Díky tomu, co jsem zmiňoval v předchozí odpovědi, mám vytvořené ideální podmínky. A to hlavní je už teď jen na mně. To na mně je samozřejmě v uvozovkách. Stále to bude o mém trenérovi a týmu, ale plavat za mě nikdo nebude. A taky to samozřejmě neznamená, že se uzavřu do sebe a nebudu komunikovat s okolím a přestanu se věnovat dalšímh aktivitám. Bude to ale opravdu jen v omezené míře.

Předpokládáme, že zimní hry k nim patří?

Ano, zimní hry handicapované mládeže si ve svém milovaném Lipně ujít nenechám. Jednak jsem jako jejich ambasador v organizačním týmu her, a hlavně mě moc baví práce se začínajícími sportovci.

Víme, že se hodně věnuješ mládeži…

V tomto musím opět zmínit Emila. Věnuje se totiž právě dětem a mládeži a já s ním spolupracuji už od roku 2016. Není to samozřejmě to jediné, ale s ním je to nejintenzivnější. Jeho největší událostí jsou letní Evropské hry handicapované mládeže Emil Open v Brně, kam každý rok jezdím. Konají se vždy v červnu a sjíždí se na ně skoro tisícovka účastníků až ze 17 zemí Evropy. Je skvělé, že ode mě jako ambasadora přijímají motivaci ke sportu.

Takže v Brně vznikla i inspirace pro zimní hry?

Přesně tak. Čím dál víc jejich účastníků totiž začalo volat i po zimní verzi Emil Open. A proto, když tým Emila začal někdy v roce 2018 hledat kraj, kde by je mohli uspořádat, přivedl jsem je za mým partnerem Skiareálem Lipno, a to rozhodlo. Těch věcí, proč padla volba právě na Jihočeský kraj bylo samozřejmě víc – blízkost krajského města, univerzitní prostředí, tehdejší vstřícnost politické reprezentace atd., ale Lipno je Lipno.

Letos bude probíhá už druhý ročník her. Co sportovce čeká?

Bude jiný hned v několika věcech. Jednak díky programu z Visegrad fund a letošnímu finančnímu zapojení i Jihočeského kraje a města Českých Budějovic a dalším partnerům, se může konat pro větší počet sportovců. Další novinkou je rozšíření sportů. Každý rok bychom totiž chtěli přidat jeden nový a letos to bude parahokej. Novinkou ale také bude zapojení partnera z Albánie. Letos jsme totiž v rámci rozvoje projektu chtěli zapojit i některou z podporovaných zemí. A když jsme se dozvěděli, že se její sportovci ze Speciálních olympiád (celosvětové hnutí sportovců s mentálním postižním) chystají zúčastnit jejich Světových her 2025 v Turíně, nabídli jsme jim pomocnou ruku. Budou s námi celý týden - první část bude teoretická a druhá na svahu. A za sebe přidám ještě jednu novinku, na kterou se moc těším a týká se doprovodného programu. Letos se Emil Open zúčastní i člen správní rady Nadačního fondu Emil – moderátor a herec Jan Kraus. A stejně jako u letních her, i zde uspořádá svoji Benefiční show Z očí do očí s Janem Krausem. A vzhledem k tomu, že už znám hosty, bude to pecka.

To zní skvěle. Arnošte, řada čtenářů asi o zimních hrách ještě neslyšelo. Řekni nám o nich víc?

Celým názvem to jsou zimní hry handicapované mládeže V4 Winter Games Emil Open. Nejedná se o žádný registrovaný závod a nejsou to žádní výkonnostní sportovci. Je to spíš takové sportovně společenské setkání, kdy cílovou skupinou jsou začínající sportovci - děti a mládež se všemi typy zdravotního postižení ve věku 10 až 26 let. Závodíme v paraalpském lyžování, běžeckém lyžování, snowboardingu a na sněžnicích. To vše se odehrává ve Skiareálu Lipno. Dalším sportem je již zmiňovaný parahokej a ten bude v Hokejovém centru Pouzar v Českých Budějovicích. A jelikož se jedná o visegradský projekt, účastní se ho čtyři země plus zmiňovaná Albánie. Partnery jsou Polský a Maďarský paralympijský výbor, za Slovensko Športový klub zdravotne postihnutých Pegas Remata a za česko pořadatelská Emilova sportovní. No a jejich hlavním cílem je přivádět mladé lidi s handicapem ke sportu a motivovat je k němu.

Kdy se konají hry?

Konají se ve dnech 31. ledna až 4. února. Středa je den příjezdů, slavnostního zahajovacího ceremoniálu a dalšího doprovodného programu. Črvrtek a pátek patří sportování, celá sobota pak doprovodnému programu a neděle odjezdům.

Arnošte, řekni nám, co tě teď v nejbližších týdnech čeká?

Čekají mě pravidelné tréninky, soustředění a od března do června budu na přípravných závodech jak v České republice, tak v zahraničí.

A kdy se můžeme těšit na tvůj paralympijský závod?

Ten mě v Paříži čeká 7. září a budu plavat svoji nejsilnější disciplínu – znak. (autorka: Lenka Tichá).