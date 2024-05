Lépe do zápasu vstoupila Hluboká, když v první směně dokázala stáhnout hned dva body. Hroši našli odpověď na začátku třetí směny a díky sérii odpalů a met zdarma otočili skóre v jejich prospěch 2:3. Hlubočtí ještě dokázali v dohrávce 6. směny odpovědět a srovnat skóre na 3:3, ale to bylo z jejich strany vše. Hned na začátku 7. směny střídal na kopci Hassaniho mladý nadhazovač Chromý, kterému se jeho první outing v extralize nepovedlo tak, jak by si asi sám představoval. Hrochům se na něho podařilo 2x skóroval a rázem byl stav 5:3. Ani Alec Lemmon nedokázal zastavit nápor Hrochů a zápas tak skončil 4:7.

V sobotním českém zápase se proti sobě v Brně postavili na kopec reprezentační nadhazovač Tomáš Ondra (Hroši) a Vojtěch Vlach (Hluboká). Hlubockým nadhazovačům se vedlo v tomto zápase v celku dobře, v porovnání s předchozími víkendy skvěle. Velkou zásluhu na tom měl také reprezentační catcher Matěj Vlach, který si své místo prohodil s Martinem Mužíkem a odchytal tak první zápas v letošním roce. Když se ale dařilo na kopci, nedařilo se bohužel v poli, ani na pálce a Hroši tak díky využitým chybám hlubocké obrany skórovali hned 2x do konce třetí směny. Další body poté přidali v 6. a 7. směně a zápas skončil 5:0 pro Hrochy.

Nedělní zápas proti sobě nastoupili Viktor Beránek (Hroši) a Will Nahmens (Hluboká). Vstup do zápasu opět začala lépe Hluboká, když v první směně dokázala skóroval hned 4x. Na to Hroši našli opověď hned v 1. a 2. směně a skóre korigovali na 2:4. Hluboká pokračovala v tlaku na pálce a po 5. směně vedla už 3:8. Bohužel nadhazovač Nahmens se již od začátku potýkal se zdravotními problémy s kolenem a po 5. směně byl nucen střídat. Na kopec přišel Viktor Sedláček a hned první dva pálkaře vyřadil společně s obranou autem. Ovšem od té doby šlo všechno z kopce a díky trefení, metám zdarma a grand slamu Tomáše Říčného obrátili Hroši skóre na 9:8. Hluboká ještě v následující směně dokázala vyrovnat skóre, ale už ani Alec Lemmon nedokázal zastavit rozjeté Hrochy a zápas tak skončil 10:9 pro Hrochy.

„Série to nebyl špatná i když se to podle výsledku může zdát celkem jasné. Bojovali jsem do poslední chvíle, ale v každém zápase nám vždycky utekla nějaká maličkost, ze které jsem, pak dostali body, nebo jsem se naopak nedokázali dát“ hodnotí Martin Mužík. Hlubočtí se teď utkají ve dvou zápasech s týmem Tempo Praha. První zápas se odehraje na domácí půdě Sokola v pátek od 19.00 hodin. Sobotní zápas se odehraje od 13:00 v Praze na hřišti tempa.