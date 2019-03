České Budějovice - V Českých Budějovicích se bude hrát nejvyšší soutěž ve futsalu. Aby se právě tato věta stala realitou, stačí „maličkost“.

Pátek večer může být pro futsalisty PCO České Budějovice postupovým svátkem, na snímku (zleva) Benát, Radouch a Lengyel. | Foto: Deník / Kamil Jáša

Pokud futsalisté Dynama PCO v pátek v domácím prostředí porazí Ml. Boleslav, vypuknou veliké postupové oslavy. „Přijďte nám zafandit, nechceme nic podcenit, ale nebude to vůbec jednoduché. Bude se nám hodit každý gól, každý hlas z hlediště, prostě každý divák,“ vzkazuje do celého Jihočeského kraje uznávaný lídr týmu Radim Pouzar, který by si postupem splnil jeden z velkých sportovních cílů.