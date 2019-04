Jihočeská golfistka Gabriela Roberta Vítů si v 17 letech připsala na své konto už pátý mistrovský titul.

Vítězství na MČR dorostenek na Kunětické Hoře jí zajistily výkony 76,70 a 75 (celkem +5). „Na tomto hřišti se mi daří,“ přikyvovala. V průběhu prázdnin se účastnila dvou evropských šampionátů. S reprezentačním výběrem do 18 let ME družstev dorostenek ve Švédsku (4. místo v silné konkurenci 19 nejlepších celků Evropy).



„Vzhledem ke své pozici ve světovém amatérském žebříčku si zajistila možnost hrát na elitním mistrovství Evropy jednotlivců na slovenském hřišti Penati.“ Po kolech 79,76 a 70 (+9) neprošla cutem a zůstala na děleném 76 místě.



Od ČGF obdržela 2 karty na turnaj profesionálek, takže měla příležitost si porovnat síly s hráčkami série Letaccess. Ve Švýcarsku se jí povedl postup do finálového kola po kolech 76, 67 a 70 (-3) – dělené 24.místo.



Na Konopišti postup do cutu unikl o jednu ránu: 73,72 (+1).



Letos odehrála 12 turnajů, ve čtyřech případech zahrála s celkovým skóre pod par. Osobní maximum: nejnižší výsledek za kolo (-7) 66 ran se jí povedl letos vyrovnat na jihočeském hřišti Mnich v 1. extraligovém kole.



Ve světovém amatérském žebříčku žen WAGR je aktuálně na 283. místě (nejlepší z Jihocešek). V českém žebříčku žen je 2. a v dorosteneckém je 1. Teď odjíždí na MM Rakouska žen. „Na konci srpna nás čeká finále extraligy v Kácově.“ Nominována je na MS družstev dorostenek do Ottawy (Kanada) a má právo startu na turnaji Duke of York Young Championship – turnaj pro mistry evropských zemí U18, který se letos koná ve Skotsku.