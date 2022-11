"Ne vždy kvantita přináší kvalitu.“ Svoji přízeň mezi hokej a volejbal dělí. „Mám to napůl, ale na Jihostroji jsem jeden z hlavních bubeníků a vyrážíme pravidelně po republice a občas i dál.“ Problémy s organizátory zápasů prakticky nepamatuje.

„Bubny mám pustí všude, výjimka byla snad pouze na Lize mistrů volejbalistů Jihostroje v Paříži, kde nás nechtěli vůbec nechat bubnovat a museli jsme bubnovat ne paličkami ale rukama. To byla veliká zábava.“

Sám o sobě říká: „Na Motoru jsem už pouze aktivní fanoušek“ Rád občas zajdu na fotbal na Dynamo, ale třeba i reprezentaci. A určitě jsem byl několikrát i na tenisové reprezentaci a musím říct, že to byl úžasný zážitek.“

V posledních letech se podle Pajkyho na hokeji prosazuje víc styl fotbalového fandění.

„Pořád zpívání chorálů,bez ohledu na stav utkání a situaci na ledě, čehož nejsem úplně zastáncem,ale atmosféru to udělá a respektuji to a fandím taky.“ Bubny si pořizují fanoušci sami. „Ale kluby nás samozřejmě nějakým způsobem podpoří,“ má na mysli výhodný zisk permanentek, vlajek. „To už je ale součástí konkrétních dohod.“

Je docela logické, že fanoušci si „nářadí" nenosí po kapsách domů.

„Skladovací prostory máme dostačující,“ ukazuje místnosti, kde bubny mezi zápasy odpočívají. „I když Sportovní hala by potřebovala rozhodně větší rekonstrukci, ale to už je jiná debata,“ pousmál se věrný fanoušek českobudějovických sportovců. A když si v neděli večer po vydatném víkendu sedne doma, nemotá se mu z neustálého hluku hlava?

„Hluk ke sportu patří. Určitě mám rád pořádně bouřlivou atmosféru. Občas si na stadionech soupeřů vyslechneme ne zrovna příjemné pokřiky. Už jsme si zvykli.“

Ve 48 letech se potkává i s generačním odstupem. „Bohužel mladí jsou jiní. Ne všichni, abych je neházel do jednoho pytle. Není jich moc, ani nepřibývají. Věřím, že se to snad zlepší. Potřebujeme víc mladších aktivních fanoušků Ale na hokeji je atmosféra v posledních letech parádní (oproti cca deset let zpět)Volejbal si jedem tak nějak pořád to svoje a jsme spokojení:-) Za mlada jsme byli taky pěkný zvířata a nenechali si nic líbit,dnes už jsme naprosto v klidu a užíváme si zápas i atmosféru.