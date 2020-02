Atletka, biatlonistka, sympatická dáma. To je stručná vizitka Pavly Schorné, která má za sebou sportovně velmi úspěšný rok 2019.

Jihočeška Pavla Schorná má před sebou smělé sportovní cíle. | Foto: archiv Deníku

Vybojovala v jeho průběhu dokonce medaili z MS v běhu do vrchu a na svém osobním kontě má i další významné úspěchy. Co plánuje nejlepší sportovec Jindřichohradecka roku 2019 do roku 2020? „Stejně jako loni i letos bych se ráda kvalifikovala na mistrovství Evropy,“ vypráví vzrůstem nevelká dívka, kterou ale zdobí obrovské sportovní srdce. „Ráda bych se kvalifikovala na Evropu a také na mistrovství světa v běhu do vrchu,“ doplnila a o svých dalších plánech. V rozhovoru pro Deník velmi ochotně vyprávěla: „Chci absolvovat Český pohár v zimním biatlonu, který se rozeběhl, a samozřejmě také Český pohár v letním biatlonu,“ uvedla velmi úspěšná reprezentantka ČR.