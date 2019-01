Písek – Házenkářky Písku nejsou v dobré formě. O víkendu prohrály další mistrovský zápas, tentokrát s Bánovcemi nad Bebravou. Zápas zhodnotila pro Deník spojka týmu Pavlína Novotná.

SPOJKA Pavlína Novotná pomohla po svém příchodu na hřiště oživit hru píseckého týmu, k výhře to však nepomohlo. | Foto: Jan Škrle

V utkání s Bánovcemi nad Bebravou jste jistě pomýšlely na zisk bodů. O to větší musí být vaše zklamání…

My jsme měly vyhrát. Bohužel jsme ale na začátku neproměnily několik šancí. Asi třikrát jsme trefily tyč. Naopak hostujícím hráčkám tam na začátku spadlo všechno.



Odklonilo se od vás štěstí?

Stalo se to kvůli naší nedůslednosti při bránění. Bánovce nám utekly, my jsme sklopily hlavy a pak už jsme to těžko otáčely.



Nechyběl vám v tu chvíli nějaký famózní zákrok vaší brankářky, který vám obvykle v podobných situacích pomůže dostat se na nohy?

Brankářky jsou naše jistota, v nich slabinu nemáme. Když se nedaří jedné, zachytá druhá. Výborně se doplňují. Tentokrát byla výborná Lucka Preslová.



Nesvazovalo vás to, že fanoušci od vás čekali v souboji s nováčkem výhru?

Všechny jsme cítily šanci na zisk bodů, a to nám možná vlezlo do hlav, nevím. Ale každopádně ta nedůslednost v obraně, kdy jsme soupeřky pouštěly do zakončení, nás stála výsledek.



Trenér vysvětloval vaše poslední špatné výsledky nerozehraností hráček, které se postupně vrací po dlouhodobých zraněních do sestavy. Zrovna na vašem výkonu ale vůbec znát nebylo, že jste dlouho nehrála…

Určitě můžu hrát ještě mnohem lépe. Jde ale o to, že na našich postech musely v době naší absence zaskakovat spoluhráčky, které nikdy na těch pozicích nehrály.



Měly to podle vás těžké?

Například Andrea Königová hraje řadu let výborně na křídle, ale teď musí zaskakovat na středu. Pere se s tím statečně, zvládá to, ale ty zkušenosti na tom postu chybí. Všechny se snažíme, ale někdy máme i trochu smůly.



Jak se aktuálně cítíte?

V úplně optimální formě ještě nejsem. Projevuje se to hlavně při střelbě, kde mi chybí potřebná razance. Na rozehrávce už se ale cítím docela dobře.



Co zapříčinilo vaši dlouhou pauzu?

Mám vyhřezlé plotýnky. Jsou asi o půl centimetru mimo, takže stále cvičím a nosím pás, aby držely pohromadě. Snad ještě něco vydrží.



Ve druhé půli jste se zlepšily. Co probíhalo v šatně během přestávky?

Trenér nás oprávněně seřval, protože všechny jsme byly skleslé a bez bojové nálady. Asi jsme tu facku od něho potřebovaly. Druhý poločas byl z naší strany lepší.



Ve druhé půlhodině jste finišovaly, ale ve chvílích, kdy jste se přiblížily a vyrovnání bylo na spadnutí, jste udělaly školáckou chybu a soupeř zase odskočil…

No právě, vždycky přišla nějaká pohroma. Ať už zbytečná ztráta míče, nebo neproměněná tutovka. Poslední kapkou byla zřejmě neproměněná sedmička poté, co jsme se dotáhly na rozdíl tří gólů.



Co by vám nyní mohlo pomoci ke zlepšeným výkonům?

Musíme přistupovat zodpovědně k tréninku a moc by nám pomohlo, kdyby se nám podařilo uhrát nějaký bod.