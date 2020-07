V Táboře se uskutečnilo soustředění Jihočeského sportovního centra zaměřené na silniční a bikové tréninky. Kempu se zúčastnilo 19 závodníků ze tří oddílů ČEZ Cyklo Team Tábor, Cycling Academy Tábor a Lyko Prachatice. "Ubytování nám poskytl jako již tradičně hotel Knížecí rybník, který je pro naše potřeby ideální."

Cyklisté trénovali v Táboře | Foto: Foto: Deník/ Michal Bednář

Ideálním místem na tréninky, ubytování a stravování," popisuje trenér Michal Bednář. Tento kemp byl zaměřen na finální přípravu před MČR horských kol dorostenců, které se letos pojede v Peci pod Sněžkou. Na soustředění byli i medailisté z posledního ČP v Olomouci, kde se konaly silniční závody. "Věřím, že i na bikové scéně se jim bude dařit stejným způsobem."

Počasí vyšlo cyklistům skvěle. "Mohl jsem stoprocentně naplnit tréninkový plán, který jsem si před soustředěním určil," uvedl trenér. Silniční tréninky probíhaly v okolí Tábora a jeden trénink byl i na silničním oválu v odpočinkovém areálu Komora. "Na bikové tréninky jsme využili místních lesů a parků." Při trénincích Bednářovi pomáhali další čtyři trenéři.



Do Pintovky

Dopolední bikový trénink byl zaměřen na zapracování do tréninkového cyklu. "Využil jsem park Pintovka, kde na závodníky čekaly zábavné singletracky, ale i těžké výjezdy od řeky."

Závodníci prokázali velmi dobré technické dovednosti a ovládání svého stroje. "Na konec bylo zařazeno vyjetí a zklidnění organismu po tréninkové jednotce." Odpoledne Jihočeši vyrazili na silniční trénink v objemu od 2 do 2 a půl hodiny. "Trénink byl ve střední intenzitě a odehrával se v kopcovitém terénu v okolí Tábora. Délka a obtížnost byly upraveny podle věkových kategorií."

Další den začal oblíbenou rozcvičkou. "Tentokrát byl dopoledne na programu silniční trénink, konkrétně silniční kritérium na Komoře. Závodníci měli možnost vyzkoušet si trať v ostrém tempu, což pro ně bude výhodou v srpnu, kdy se v Táboře na Komoře bude konat Český pohár v silniční cyklistice dorostenců." Trať byla stejná jako při Táborských okruzích. "Do závodu byly pískané spurty na pásku." Trénink byl vysoce intenzivní a rychlostní. Odpoledne čekal závodníky trénink v terénu. "Jezdci už byli unavení z předchozích tréninků, a tak trénink byl situován do rovinatějšího terénu kolem Lužnice.

Ve čtvrtek po ranní rozcvičce čekal na cyklisty vytrvalostní trénink na silnici. Skupina byla rozdělena do tří věkových a výkonnostních menších skupin a podle toho byly zvoleny i objemy tréninku, které byly od dvou až do tří hodin. "Děti měly možnost si i obohatit své znalosti první pomoci."

Tréninkový kemp byl doplněn i o přednášku první pomoci při úrazech a pádech, které cyklisty mohou při tréninku na silnicích a v terénu postihnout.



Na 100 procent

"Soustředění splnilo na sto procent mé očekávání," pochvaloval si Michal Bednář. "Věřím, že všem závodníkům se podaří vyladit formu na mistrovství České republiky," zmínil závod v Peci pod Sněžkou. "Všichni na soustředění prokázali dobrou základní výkonnost a v dnešní složitější době, co se týče závodů, prokázali i dobrou zapracovanost ve vysoké intenzitě." Trenér přidal i další odborné postřehy: "Velký prostor pro zlepšení vidím v silničních trénincích, a to zejména po technické stránce v pohybování se ve skupině. I tento aspekt dokáže ušetřit velké množství energie v závodě. Horské kolo všichni ovládají velmi dobře po technické stránce. I pro cyklokrosaře je to příjemné zpestření přípravy v letní sezoně. Samozřejmě všichni nesmí zapomínat ani na správnou regeneraci, ať už nejjednodušší formou strečinku, tak i například využití bazénu, u starších i masáží. Zapomínat nesmí ani na životosprávu," dodal Michal Bednář.



Horská kola

Cílem na tomto soustředění bylo maximálně připravit závodníky na dorostenecké MČR horských kol. "Samozřejmě především záleží na tom, jak dobře jsou děti připravené ze svých oddílů, ale i tak věřím, že toto soustředění bude pro ně přínosem i do budoucna." Michal Bednář cyklistům poděkoval a popřál jim hodně štěstí v sezoně. "A také mnoho medailí pro Jihočeský kraj z mistrovství České republiky."