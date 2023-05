Vyhlášení nejlepších sportovců Jihočeského kraje v kategorii do 15 a 19 let připravili pořadatelé v Alšově Jihočeská galerii, v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. Sport klub Romany Beranové a sportovní aerobik byl mezi třemi nejlepšími kolektivy. Svěřenkyně Kláry Klepalové Cadet trio Bára Braunfuchsová, Magdaléna Jandová, Michaela Slovanová se v této anketě v kategorii kolektivů do 15 let umístilo na prvním místě. "Oceněny byly za vynikající výsledky v roce 2022," rekapituluje trenérka: "Zlato na mistrovství České republiky, zlato na mistrovství Evropy, a stříbro na mistrovství světa."

Adult trio Karolína Beranová, Lucie Karásková, Barbora Kuželová v kategorii kolektivů do 19 let se umístilo na třetím místě. Oceněny byly za stříbro na MČR, bronz na ME a bronz na MS. "Je to krásné ohlédnutí za celou velmi úspěšnou sezonou roku 2022," uvedla Romana Beranová. "Děkujeme, že jsme mohly být při tom. Pokud se já osobně ohlédnu ještě dál, přesně o osmnáct let zpět, stála jsem tenkrát na pódiu se svými svěřenkyněmi a byla v očekávání narození Karolínky, teď je to ona, která spolu se svým týmem přebírá cenu."