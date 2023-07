Karolína Imbrová se odborným pohledem vyjádřila i k aktuální výkonnosti Adiny Kubičkové. "Nejde úplně přesně říct, že jedna věc je u ní nejsilnější, teď jí výborně vyšel celý čtyřboj, všechny nářadí si drží na stejné úrovni. Trošku ji pobolívalo koleno, měla trochu problém se skokovým nářadím, ale na mistrovství republiky k ukázala, že žádný problém nemá, předvedla, že v celém čtyřboji jeden na velmi silné úrovni."

Sportovní gymnastky TJ Merkur čeká velmi perné léto. Cesta na soustředění do Maďarska, putování do Krkonoš, pojedou do Itálie a náročný program zakončí soustředěním v Českých Budějovicích. "A s Adrianou Hosnedlovou pojedeme na tréninkový kemp do Finska."

Tým trénuje pohromadě, od ledna 2024 by měl být zařazen do nově vytvořeného sportovního střediska. Výsledky závodnic TJ Merkur České Budějovice na celorepublikové úrovni jasně ukazují, že trenérky a sportovní gymnastky se vydaly správným směrem.