Prohrou 2:3 doma s Brnem odstartovali volejbalisté Jihostroje na domácí palubovce rok 2020. K průběhu dramatického zápasu se vyjádřili kapitáni obou týmů:

René Dvořák s výkonem svého týmu moc spokojený nebyl. | Foto: Jan Škrle

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „První zápas letošního roku napověděl, že to nebude jednoduché. Asi se na nás podepsalo, že jsme teď čtrnáct dní jen trénovali. Jsme už kompletní, tak se teď snad dáme dohromady. Hlavně, abychom o sobě více věděli na hřišti, ještě nám to trochu drhne. Šťastnější byl ten agresivnější tým, a to my jsme bohužel nebyli.“