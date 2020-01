200 prsa měl za 2:29,44, 100 a 200 znak za 1:01,73 a 2:09,47, 200 PZ za 2:13,00 a na 200 kraul si vytvořil dokonce osobní rekord 1:57,30. Z dalších výkonů: 200 prsa a 200 motýlek Anna Karafiátová (14, Písek) 3:05,48 a 3:01,69, 200 znak Tereza Věžníková (15, Tá) 2:41,70, 50 kraul Ondřej Špok (PlČB) 27,77.

Atleti o tituly

David Jodl (17, Sokol ČB, trenér Tomáš Najbrt) zaútočil při krajském přeboru atletů v sobotu na Strahově na hranici sedmi metrů v dálce i v hale: skočil 691 (dále 687 a 685) a je pod střechou devátým mužem kraje všech dob.

Dvě historické hranice „urvala“ 15letá Lurdes Gloria Manuelová (VS, trenérka Denisa Chládková). Na 60 m se v rozběhu poprvé dostala pod osm sekund se 7,98 a ve finále výkon potvrdila se 8,00, na 400 m prolomila minutu se 59,54. Sedm dorostenek skočilo přes pět metrů, tři koulařky šly za jedenáct.

Z dalších výkonů: 60 m Tomáš Němejc (Sok) 7,10, Vladimír Votava (VS) 7,42, Adéla Záhorová (VS) 7,70, Adéla Jedličková (Sok) 8,02, Tereza Kršová (VS) 8,13, dor. Dominik Markvart (Ves) 7,27, Tomáš Dřevikovský (Sok) 7,33, Marek Krňanský (NV) 7,38, Julie Kovářová (VS) 8,02, Pavla Molíková (Mil) 8,18, Anna Šefránková (ČZ) 8,26, 200 m Němejc 22,13, A. Bosák 23,26, Lukáš Svědínek (18, všichni Sok) 23,43, Jedličková 26,90, Nikola Ježková 27,27, Johana Šímová (18, obě NV) 27,27, dor. Krňanský 23,43, Jodl 23,70, Tereza Babická (Sok) 25,90, Lucie Čermáková (Čéč) 27,01, Kovářová 27,27, 400 m Ondřej Gloza (Sok) 54,50, Filip Holoubek (NV) 54,83, Šímová 60,15, Anna Řezníková (Sok) 64,20, Kršová 64,48, dor. Daniel Gribbin (ČD) 56,29, Barbora Hejnová (16, Sok) 62,07, Tina Stejskalová (14, ČD) 65,38, 800 m Marek Strnad (NV) 1:54,86, Gloza 2:01,95, Lucie Jinderlová (Sok) 2:32,15, dor. Gribbin 2:09,92, Bára Kurzová (15) 2:33,45, Simona Voráčková (16, obě NV) 2:37,14, 1500 m Šimon Řehula (18, Sok) 4:10,84, Jakub Škrdleta (VS) 4:15,70, Petr Lukš (18) 4:19,13, Matyáš Jánský (oba Sok) 4:19,30, Veronika Piklová (ČD) 5:02,17, Adéla Bělohlavová 5:05,79, Tereza Buštová (16) 5:08,90, Andrea Nikodemová (16, všechny Sok) 5:09,03, 3000 m Roman Budil (Pís) 8:58,16, Ondřej Kohout (Chyš) 9:31,92, Jakub Budil (18, Pís) 9:48,40, Lenka Pardamcová (Sok) 11:01,98, dor. Martin Kozojed (16, Bech) 9:41,37, Jakub Homola (15, VS) 9:41,52, 60 přek. Štěpán Svoboda (VS) 8,98, Ježková 9,37, Nela Nikodemová 9,67, Lenka Zykánová 9,68, Pavla Basíková (obě VS) 9,87, jun. Patrik Bouška (Chyš) 10,91, dor. Karolína Mášková (Bech) 9,39, Kovářová 9,43, Lucie Králová (Sok) 9,96, 4x200 m VS 1:39,25, NV 1:40,68, ženy NV 1:50,13, VS 1:51,63, výška Svoboda 196, Ondřej Vojta (18) 183, Alena Panovská 171, Julie Kotalíková (všichni VS) 155, dor. Tomáš Jelínek (16, JH) 179, Rudolf Ďorď (Bl) 171, Babická 155, Jitka Maršálková (Sok) 155, Markéta Lišková (Ves) 152, tyč Dominik Gysel (NV) 383, Petr Svoboda (16, VS) 363, David Hašek (NV) 353, Urs Gysel (51, NV) 343, Pavla Buřičová (VS) 303, Voráčková 240, dálka Svědínek 631, David Kubec (17, VS) 578, N. Nikodemová 525, Jedličková 515, Kršová 501, dor. Zbyněk Zeman 604, Filip Svoboda (15, oba NV) 604, Molíková 536, Mášková 531, Maršálková 514, Lišková 514, Renata Turková (PT) 510, trojskok Votava 11,80, Vojta 11,75, Dřevikovský 11,57, Zykánová 10,95, N. Nikodemová 10,51, Strusková (Čéč) 10,25, dor. Čermáková 10,34, koule Alena Kvasničková 11,09 – dvanáctá žena kraje všech dob, Lenka Baronová (obě ČD) 11,06, Kristýna Koutná (NV) 11,02, Václav Toman 12,37, Radek Říha 11,78, jun. Marek Marvan (všichni VS) 14,95, Matěj Bína (Bech) 12,49, dor. Žaneta Pivcová (15, JH) 12,12, Adéla Černá ((VS) 11,83, Maršálková 11,78, Zeman 12,97.