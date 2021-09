O plánech pro novou sezonu promluvili předseda komise cyklokrosu Českého svazu cyklistiky Petr Balogh, šéftrenér cyklokrosové reprezentace Petr Klouček, vítěz loňského Toi Toi Cupu a mistr republiky v cyklokrosu Michael Boroš, pořadatel prvního Toi Toi Cupu v Mladé Boleslavi Antonín Ungerman, vedoucí obchodního oddělení Toi Toi sanitární systémy Petr Benáčan a zástupce Cyklosportu RIK vyrábějící kola Cube Radek Krummer.

Cyklokrosaři zahajují sezonuZdroj: Deník/ cyklokros.czPodle inforamací specializovaného serveru cyklokros.cz seriál Českého poháru odstartuje v úterý 28. září v Mladé Boleslavi a skončí 11. prosince v Jičíně. Nejlepší cyklokrosaře pak čeká 8. ledna 2022 mistrovství republiky v Kolíně. Ani letos nebudou chybět ze závodů Toi Toi Cupu televizní reportáže a přímé přenosy.

V Táboře se navíc pojede v neděli 14. listopadu šestý díl závodu Světového poháru. Velké ambice bude mít na české scéně podobně jako v minulých letech Michael Boroš (ČEZ Cyklo Team Tábor), který chce v domácím poháru i na mistrovství republiky útočit na vítězství. Největšími konkurenty by mu měli být mezi českými závodníky Matěj Stránský a Matyáš Fiala, ve světové konkurenci vyhlíží nejlepší desítku.

Petr Balogh by rád navrátil českému cyklokrosu lesk a úspěchy minulosti za pomoci šéftrenéra cyklokrosové reprezentace Petra Kloučka. „Chceme český cyklokros nastartovat a uděláme pro to maximum,“ řekl Balogh a zmínil novinku zejména pro středoevropské závodníky.

„Chystáme velkou novinku v podobě nultého ročníku Evropského poháru pro mladé závodníky. Nadvláda Belgičanů a Nizozemců je obrovská. Evropský pohár bude sérií několika závodů pro mužské i ženské kategorie kadetů, juniorů a jezdců do 23 let. Tuto novinku kvituju. Pojede se u nás zároveň jako Toi Toi Cup ve Slaném a do budoucna v něm vidím samá pozitiva. Tenhle projekt povzbudí cyklokros ve střední Evropě a v dalších zemích mimo Belgii a Nizozemsko, jakými jsou Francie, Portugalsko, Německo, Polsko nebo Slovensko. Chceme dát mladým cyklokrosařům pomocí této nové soutěže nový impuls. V Belgii a Nizozemsku je závodů dost,“ uzavřel svůj projev Balogh.