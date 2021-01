Boroš sedmkrát v řadě stál na MČR na stupních vítězů. V posledních deseti letech je největší hvězdou českého cyklokrosu.

Nebylo to snadné, Jihočech se nevyhl malému zaváhání, ale okamžitě se vrátil tam,. kam patří. Tedy do čela. "Věřil jsem si, že to dojedu," přikyvoval v cíli.

Zdroj: DEník/ cyklokros.cz"Jednoduché to určitě nebylo, trať byla rozblácená, fyzicky náročná a trestala každou chybu. Sedělo mi to a nezpanikař jsem, ani když jsem ve třetím kole přišel o vedení po podklouznutí. Když jsem soupeře v těžkém úseku dojel, tak jsem pokračoval v klidu a soustředil jsem se na svoji jízdu," řekl v cíli celkem v histoprii už dokonce čtyřnásobný mistr České republiky Michael Boroš.

Muži: 1. Boroš (ČEZ Cyklo team Tábor) 1:00:52, 2. Paprstka (GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team) +22, 3. Jelínek (Cyklostar Trek Pirelli) +1:04, 4. Říman (Auto Škoda Mladá Boleslav) +1:40, 5. J. Ťoupalík (Elkov Kasper) 1:45, 6. Vaníček (ČEZ Cyklo team Tábor) +3:26.