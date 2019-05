V Deníku už jsme přinesli informaci o tom, že Tábor uvažuje o pořádání MS 2024? Kde tato konkrétní myšlenka vznikla?

Na mistrovství světa v Dánsku. Měli jsme brífink se zástupci UCI. Tam se mluvilo o cyklokrosu v České republice. Mluvilo se o našich šancích, o závodnících…

…tam, zaznělo jméno města?

Vedení UCI moc děkovalo Táboru za to, že se vrátil do kolotoče Světového poháru. Pojede se šestnáctého listopadu. Tábor má ve světě cyklokrosu obrovské jméno.

Proč?

V UCI byli nadšení z organizace závodů, ze zázemí, z celého sportovního areálu na Komoře. Oni se nás ptali, jak by mohli podat pomocnou ruku při dalším rozvoji v cyklokrosu. Bavili jsme se o vizi. O cílech.

Jak s tím souvisí MS?

Tam právě zaznělo, že by si šéfové UCI dokázali představit, že by Česká republika pořádala jednou za deset nebo dvanáct let mistrovství světa. Český cyklokros si to určitě zaslouží.

Protože je právě pro cyklokros ČR tradiční země?

Přesně tak. Pořád vedeme juniorský žebříček v počtu získaných světových medailí. To málokdo ví a je to unikátní. Na brífinku v Dánsku zaznělo, kolik závodníků dodal český cyklokros na stupně vítězů.

Jaká padala jména?

Bylo jich hodně. Mluvilo se o nejrůznějších generacích. O Štybarovi, Bínovi, Karlovi Camrdovi, o Šimůnkovi. O spoustě dalších. A právě v té chvíli zaznělo, že by České republika mohla uspořádat mistrovství světa.

Kdy konkrétně?

Nejdřív v roce 2024. Možná v roce 2025. Rozhodovat se o tom bude na podzimním kongresu UCI.

Jste v prezídiu Českého svazu cyklistiky, v českých cyklokrosových strukturách jste nejvýznamnější osobou, jak se k tomuto tématu postavil Český svaz cyklistiky?

Mluvil jsem s jeho prezidentem Petrem Markem. Říkal, že cyklokros vnímá jako tradiční sport, na který chodí fanoušci, věří nám, že seženeme partnery, zajistíme televizi, noviny, rádia, je to propagace cyklistiky. Svaz souhlasí, ale jen když se bude mistrovství světa konat v Táboře. Nikde jinde.

Jaký k tomu má důvod?

Chce garanci, že to bude prvotřídně zařízená akce.

A co město Tábor? Bez jeho pomoci těžko můžete pomýšlet na pořadatelský úspěch. Jaký je názor představitelů Tábora?

V poměru pět ku čtyřem se radní města Tábor vyslovili pro. Teď se pořadatelství mistrovství světa bude projednávat na zastupitelstvu.

V tomto kontextu čtenáře určitě bude zajímat informace o tom, jaký je rozpočet MS v cyklokrosu?

Očekávám, že bude 36 až 38 miliónů korun. Z toho osm milionů je poplatek UCI. Rád bych, aby nám město s dvaceti nebo pětadvaceti procenty rozpočtu pomohlo, rád bych, aby napřímo zaplatilo UCI poplatek. Pokud se domluvíme, tak už mám předjednané aktivity s partnery. Po sportovní stránce český cyklokros potřebuje vizi. Potřebuje konkrétní cíl, aby se závodníci v českých barvách měli k čemu upínat.

Pět let příprav je dost na to, aby se tak významnou akci podařilo zorganizovat?

Máme hodně zkušeností, organizačně uspořádat mistrovství světa je těžký úkol, ale zvládneme ho. Jsem Jihočech, Táborák. Tábor mám rád, je to úžasné město. Nechci šampionát prosazovat někde jinde. Chci, aby mistrovství světa bylo v Táboře, kde máme úžasnou trať. Významné akce bývají v Praze, Brně, Ostravě, byl bych rád, kdyby ta cyklokrosová byla na jihu Čech v Táboře.