První muž českého cyklokrosu Petr Balogh slaví 60. narozeniny. K jistě četným gratulantům se připojují také členové sportovní redakce Deníku. Protože je šéf historicky úspěšného českého sportu hodně pracovitý, oslavuje prací. Jak? Rozhovorem před začátkem sezony.

Jak moc ovlivní průběh sezony odložení prvních závodů ve Veselí nad Lužnicí? Moc mě to mrzí, protože závody ve Veselí mají vždycky dobrou úroveň a pan Bechyňský tam odvede hodně práce. Z toho závodu měl být přímý přenos České televize, tak to samozřejmě cyklokrosu uškodí. Na druhou stranu je třeba přiznat, že síla přírody byla tak veliká, že na trati bylo metr vody, a prostě s tím se nedá nic dělat a ještě dodneška tam ta voda je a voda z Rožmberku odtéká pomalu. Lužnice je pomalá. To není dravá řeka, tam voda prostě stojí. Je to problém, ale musíme respektovat sílu přírody. Samozřejmě sezona poběží dál. V čem bude jiná? Kromě toho, že ta pohárová má po x letech jiného sponzora a partnera, tak pro nás je to obrovská změna, protože po sedmnácti letech se stává generálním partnerem českého cyklokrosu firma HSF System a podle ní se jmenuje Český pohár. HSF System Cup 2024 se jmenuje celá soutěž. Díky novému partnerovi se navyšují ceny pro závodníky. Jak konkrétně? Dost výrazně. "Dohromady, když sečteme jednotlivé závody, tak se navyšují o 200 000 Kč. Takže muži i ženy v každém závodě budou mít rozdělovat 62 000 korun."

Petr Balogh předal hejtmanovi dárek od prezidenta UCI | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jaké ambice budou mít reprezentanti ČR na světových a evropských závodech? "Budeme mít minimálně stejné ambice jako na mistrovství světa v Táboře v letošním roce. Jak Bažant, tak Zemanová ještě budou startovat ve svých kategoriích a budou patřit určitě k favoritům." Odborníci často skloňují jméno juniorky Gottwaldové. "V juniorských kategoriích se vždy někdo objeví," říká Balogh a dodává: "Očekáváme i velký posun třiadvacítkářů. Očekávám i zopakování výsledků od Michala Boroše, který v Táboře dojel na fantastickém sedmém místě. To je třeba ocenit, protože to byl opravdu vynikající výkon."

Kalendář Světových pohárů se změnil dost zásadně. "Musí se vtěsnat prakticky do dvou měsíců. Do prosince a ledna. Z marketingového pohledu to chápu, na ty závody chtějí dostat závodníky, jako jsou Van Aert a Van der Pool a Pidcock. Je snaha, aby Světové poháry byly atraktivní, aby se na ně dívali lidé, aby to bylo zajímavé. Na druhou stranu je pro mě divné, když nebudeme mít srovnání se světovou špičkou do mistrovství Evropy. Já kdybych o tom mohl rozhodovat, rád bych se vrátil k tomu systému, co byl před lety, kdy bylo závodů šest po celém světě, nebo sedm a ne čtrnáct. Podle mě to úplně rozvoji cyklokrosu nepomáhá. Ale bohužel jsem v tom úplně ojedinělý a myslím si, že jsem byl jediný, který nepsal nesouhlasné stanovisko na UCI. Takže je to těžké to prosadit."

Český cyklokros povede trenér Bednář. Balogh o obsazení tohoto postu říká: "Michal Bednář je mladý a vzdělaný člověk, který vystudoval trenérství na vysoké škole, takže má ty největší poznatky, co se týče vědomostí. Samozřejmě za ta léta, co dělal asistenta jak u Petra Dlaska, tak u Petra Kloučka, pochytil nějaké dovednosti od těchto dvou velikánů. Co očekávám od něj já? Očekávám, že přinese svěží vítr. To znamená nové myšlenky a přátelskou atmosféru, aby se lidé na cyklokrosové akce těšili a rádi reprezentovali Českou republiku."

Táborská Komora po úspěšně zvládnutém MS 2024 v dalším programu cyklokrosových závodů nefiguruje. "V letošním roce jsme konali v Táboře mistrovství České republiky a mistrovství světa a musím říct, že jsme na to neměli ani organizačně, ani finančně, abychom udělali ještě Světový pohár na podzim. Trať do Tábora patří, ta trať je naprosto fenomenální. Myslím si, že je opravdu prověřená a chtěli bychom příští rok požádat o pořadatelství Světového poháru. Samozřejmě bude záležet na jednání s městem, kraji a partnery."

Petr Balogh stojí za tím, že se cyklokros možná objeví na zimních olympijských hrách. "Možná jsem realizátor myšlenky. Věřím v sílu slova, protože síla slova, když je řečena na správném místě, ve správný čas, ve správnou chvíli, má obrovskou sílu. Teď je to na UCI a jejím prezidentovi Davidu Lappartientovi. Moje zprávy jsou takové, že v lednu by se mělo na mistrovství světa v cyklokrosu ve Francii zveřejnit, že v roce 2030 se pojede cyklokros na zimní olympiádě ve francouzských Alpách."