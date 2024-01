V neděli se sejdou v Táboře nejlepší čeští cyklokrosaři. Trať Komora rozhodne o nejlepších závodnících. MČR bude navíc generálkou na MS 2024.

MČR se pojede v neděli. U trati jsou oboustranné tribuny, ze kterých budou mít diváci dokonalý přehled. Mistrovství světa v cyklokrosu se pojede v Táboře 2. - 4. 2. | Video: Deník/ Kamil Jáša

Z Tábora je nejlepší sportovkyně Jihočeského kareje roku 2023, v úvodu roku 2024 se právě v tomto městě uskuteční dvě velké sportovní akce. MČR a dokonce MS v cyklokrosu!

O tomto víkendu se v Táboře odehraje generálka na mistrovství světa. Světový šampionát se uskuteční 2.-4. února ve sportovním areálu Komora, kde se teď v neděli pojede mistrovství České republiky. Celkově se domácí šampionát bude konat už po 73., Tábor bude hostit boj o republikové medaile pošesté.

První muž českého cyklokrosu Petr Balogh před nedělí říká: "Je před námi sedmdesátý třetí ročník mistrovství České republiky to je krásná historie. V minulosti se narodila spousta významných cyklokrosových šampionů" Jako Jihočech a táborský patriot má radost z faktu, že medaile se budou rozdělovat právě na trati ve sportovním areálu Komora. "Trať je připravená na sto procent," říká bez sebemenšího zaváhání.

Nachystáno je všechno. Podmínky pro závodníky jsou skvělé, nové tribuny, které vyrostly v areálu, jsou pro diváky úžasné. Je z nich okouzlující pohled. "Po mistrovství České republiky bude vytvořena nominace na mistrovství světa," přidává Petr Balogh další nezanedbatelný rozměr nedělního závodu.

Není nač čekat. V neděli závod - v pondělí soustředění. To je program, který mají před sebou nejlepší čeští závodníci. Balogh tuto informaci potvrdil. "Hned v pondělí nastoupí reprezentace na přípravný kemp. Chceme, aby závodníci a závodnice měli ideální podmínky, aby uspěli na mistrovství světa."

Mráz, sníh. Ale bezvětří a sluníčko. Ideální cyklokrosové podmínky. "Hodně jsme se zajímal o dlouhodobou předpověď počasí," přikyvuje Balogh, ze kterého se v poslední dnech a hodinách stal meteorolog amatér. "V noci by mělo být minus pět, přes den se teploty budou pohybovat těsně nad nulou." Pod minus čtrnáct stupňů se teploty nedostanou, v tom případě by vedení závodu muselo uvažovat jak s MČR naložit. "To ale, alespoň si to myslím, nehrozí," dodal Balogh.

Trať čekají v roce 2024 tři velké akce. Nejprve MČR, pak MS a v létě olympijské hry dětí a mládeže. "Budeme dělat drobné úpravy," říká Petr Balogh a okamžitě zdůrazňuje: "Opravdu budou dodělávky jen drobné. Dá se říct, že mistrovství České republiky se pojede na identické trati jako mistrovství světa. To byl i náš cíl, aby česká reprezentace získala nad konkurencí maximální výhodu."

Kdo má sport rád, těžko může přehlédnout Štybarův úžasný příběh. Na trati v Táboře ho s největší pravděpodobností, která téměř hraničí s jistotou, čekají poslední dva starty v kariéře. Teď v neděli a pak v úvodu února na MS. "Všichni jsou přihlášení. Pojedou Štybar, Boroš, Zemanová, dokonce jsou nahlášení Kuba a Adam Ťoupalíkové," dokumentuje Balogh, že nedělní závod bude mít vysokou úroveň. "Za Ťoupalíky jsem rád, oba jsou výjimeční cyklokrosaři. Bude to určitě zajímavá podívaná." Matematika dává šampionátu další rozměr. Balogh má všechno propočteno dokonale: "Zdeněk Štybar má sedm titulů, může se stát poosmé mistrem republiky, ale Boroš jich má šest, když vyhraje, budou oba na sedmi. Bude to vyrovnaný souboj, kterýž bude mít ohromný náboj."

Se Štybarem určitě dorazí početná skupina fanoušků ze západních Čech. Jihočeši budou zaset držet palce svým favoritům. Adrenalin se očekává na trase i v hledišti. "V kategorii žen uznávám obrovskou kvalitu Kristýny Zemanové," vysekl Petr Balogh poklonu nejlepší české cyklokrosařce. "Udělala veliký pokrok, z toho máme všichni radost."

Jaká jsou nominační kritéria pro MS? "Ta byla jasně dána před sezonou," říká Balogh. "Pro každou kategorii jsou trošku jiná. Mistr České republiky bude mít nominaci jistou, v některých kategoriích to budou první dva. Rozhodovat bude i momentální forma, názor reprezentačního trenéra."

MČR bude zatěžkávací zkouškou také pro pořadatele. "Chceme si natrénovat funkčnost platebních terminálů, na mistrovství České republiky je symbolické vstupné sto korun, chceme být k lidem přívětiví, chceme platit online, chceme přijímat karty, chceme platit v hotovosti, k dispozici bude velkoplošná obrazovka, trať bude kvalitně ozvučená." Na trati je vybudováno deset tribun. "Šest jich je oboustranných," připomíná Balogh. "Diváci budou mít o dění na trati úžasný přehled. Zvu všechny, ať se přijdou podívat. V neděli to bude jeden z posledních závodů žijící legendy cyklokrosu Zdeňka Štybara."