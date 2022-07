Létá nad místy, která velice dobře zná. "Může to být výhoda, ale ne zase veliká," odpovídá sympatický pilot. "Mapy jsou namalované, když budete hledat strom, který je někde v terénu, my ho máme na fotce, máme ho najít a zamalovat do mapy, kterou máme s sebou, a navíc nad tím stromem musíme být v určitém čase, tak je to docela obtížné," popisuje. "Když hledáme kostel, je to lepší, když kapličku, je to horší," dokumentoval s úsměvem na tváři, že doma je sice doma, ale není to pro vývoj MS úplně zásadní výhoda.

Hosín patří ultralehkým letadlům. Podívejte se na video ze zahájení

Ppetr Hynek létá v jednomístném rogalu. "Není nejnovější, ale je to specialita," přikyvuje a ukazuje: "Je dělané z uhlíkových vláken. Je to lehká výkonná tříkolka. Má výkonný motor." Pilot sedí přímo na nádrži, tento fakt reprezentant ČR za adrenalin nepovažuje: "Adrenalin je, už když spustíte motor. Okamžitě kolem vás fouká vítr, volný prostor…" Rogalo pilot Petr Hynek ovládá hrazdou, na které najdete i plyn. "Tady vepředu je malé kolečko, které ovládám nohama, když je příjemné počasí, když je třeba bezvětří, jsem schopen řídit jenom tím kolečkem."