Před startem mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře se česká reprezentace chystá na boj o medaile s nadějí na úspěch. Zkušený Zdeněk Štybar by mohl být jedním z tahounů týmu, zatímco mladé talenty jako Patrik Lienert a Kryštof Bažant ukazují slibný potenciál.

Atmosféra při MČR v cyklokrosu v areálu Komora v Táboře | Video: Deník/ Kamil Jáša

Mistrovství světa v cyklokrosu je největší jihočeskou sportovní akcí roku 2024. Začne štafetami v pátek. Podle dostupných informací se zdá, že na startu by mohl být dokonce i Zdeněk Štybar. Nečekaně. I když jen pro někoho. On sám tvrdil po mistrovství České republiky: "Když máte možnost jet na trati v závodní tempu, tak je to určitě plus," myslel především na nedělní závod kategorie elite.

Často se mluví v souvislosti se závodníky o zkušenostech. Ty Štybar a Boroš mají. Má je také trenér české reprezentace Petr Klouček. "Jsem přesvědčený, že ve všech kategoriích máme lepší družstvo než v předchozích letech."

Už v průběhu sezony mluvil Klouček o juniorovi. Vlastně o dvou. "Máme dva závodníky, kteří jsou podle mě opravdu dobří. Patrika Lienerta a Kryštofa Bažanta. Škoda, že se zranil Friedel, který jim konkuroval a byl prakticky rovnocenný." Klouček ale ze svých přebohatých zkušeností z postu závodníka nebo trenéra dobře ví, že závod může "sednout" i jinému reprezentantovi. Překvapení k mistrovství světa patří, příjemná potřebuje český cyklokros jako sůl. "Ale když se vrátím zpátky k juniorům, tak letos máme docela solidní družstvo," doplnil Petr Klouček při pohledu na konečnou nominaci reprezentace České republiky v cyklokrosu. V táborském areálu Komora se během léta velmi dramaticky mění podmínky. Jiné byly v úvodu ledna, jiné panovaly při MČR, úplně jiné se dají očekávat o tomto víkendu, kdy se uskuteční světový šampionát.

Nominace ČR na MS v cyklokrosu 2024 Tábor: Junioři: Kryštof Bažant, Tomáš Hájek, Matěj Havel, Jan Janout, Tomáš Kraus, Patrik Lienert

Juniorky: Kateřina Douděrová, Amálie Gottwaldová, Daniela Hezinová, Anna Hrdinová, Anna Panušová, Veronika Sedláčková, Hanka Viková

U23 muži: Patrik Černý, Matyáš Fiala, Václav Ježek, Pavel Jindřich, Maximilián Kerl, Jan Zatloukal

U23 ženy: Kateřina Hladíková, Barbora Jeřábková, Simona Spěšná, Kristýna Zemanová

Ženy Elite: Nikola Nosková, Tereza Tvarůžková, Tereza Vaníčková

Muži Elite: Michael Boroš, Jakub Říman, Zdeněk Štybar, Adam Ťoupalík, Šimon Vaníček

Podle Petra Kloučka v kategorii juniorek je výkonnostně vidět silné trio: "Amálie Gottwaldová, Kateřina Douděrová, Daniela Hezinová jsou schopny závodit s absolutní špičkou."

V Táboře budou fanoušci pozornost určitě upírat i na Matyáše Fialu. Měl by potvrdit náročnou a systematickou práci z tréninku. "Letos se hodně zlepšil," odpovídal Klouček. "Podle mě letos pěkně jezdí také Vašek Ježek."

Ve startovním poli si každý fanoušek může najít někoho, komu bude držet palce. Program MS najdete v infoboxu u tohoto článku.

V kategorii žen se "Táboráci" pečlivě chystají na Kristýnu Zemanovou. Tuší, že ona by mohla na jihočeské trati vybojovat životní úspěch. "Všichni už si myslí, že bude mistryně světa, já v to doufám taky, ono to ale nebude vůbec jednoduché." Dračic na startovní čáře bude víc. Vrcholná představení Světového poháru ukázala, v jakých týmech je aktuálně největší síla, překvapit by mohla i Maďarka Vašová, která v Hoogerheide nestačila až ve spurtu na vítězku z mistrovství světa z loňského roku Fem van Empelovou, třetí byla Lucinda Brandová. Zemanová byla 10. Doma je ale doma! "Kristýně věřím, jezdí opravdu pěkně," potvrdil Klouček. Zemanová bude mít kolem trati úžasnou podporu.

Kloučkův pohled na kategorii mužů je specifický. Zkušenosti mu velí, aby tušil, co se v neděli bude v areálu Komora odehrávat. "Boroš má tituly mistra republiky, do špičky patří spoustu let, nicméně ho vidím tak na desítku," vyřkl dokonce přesnou předpověď. Kdyby Boroš skončil opravdu v první světové desítce, asi by se nezlobil, kdyby byl v první pětce byl by nadšený, a kdyby… Podle Kloučka se v této sezoně hodně zlepšil Říman. "Počítáme i s Adamem Ťoupalíkem," jmenoval domácího borce.

Zdeněk Štybar i na MČR v Táboře ukázal, že jeho nohy dokážou kolo dostat do obrovského tempa. Není pochyb o tom, že při MS se odváže. Vydá ze sebe všechno. Může to být jeho poslední závod v celé kariéře! "Přijďte, uvidíme se tu na šampionátu," emotivně zval diváky ještě na stupních vítězů. Co si myslí trenér Klouček? "V sezoně se objevilo, že skončil, volali jsme mu, nebyla to pravda, skončil jen s worldtourovými závody. Už tehdy sliboval, že na sto procent bude v Táboře závodit, že se na mistrovství světa chce stoprocentně připravit." Co řekne Štybar, to vždycky sedí, stejně tak jako platí slova reprezentačního trenéra Petra Kloučka, který mezi amatéry v roce 1983 v Birminghamu vybojoval na MS bronz a teď se pokusí dojít pro cenný kov jako trenér.