„Petr už poslední dobou nebyl tak razantní na útoku. Jsme proto rádi, že přijal tuto výzvu. Nebude to jednoduché, libera musí mít specifickou mentalitu. My věříme, že Petr ji získá, má pro to veškeré předpoklady. Výhodou je, že může být stále využitelný i na pozici smečaře. Je to velmi zkušený a psychicky odolný hráč, který navíc působí jako tmelící prvek v šatně, což je další jeho přidaná hodnota,“ říká generální manažer Robert Mifka na adresu zkušeného harcovníka.

Petr Michálek bude po odchodu Martina Kryštofa posledním hráčem, který v kádru Jihostroje zbyde z původní „zlaté“ generace. Jeho jméno bude s Jihostrojem spjaté už šestnáctou sezonu! V historických tabulkách tak překoná Jiřího Voříška a dýchá na záda Petru Habadovi (18 sezon) a Radku Machovi (19 sezon). Petr Michálek v srpnu oslaví teprve čtyřiatřicáté narozeniny, a pokud se na liberu osvědčí, má šanci se na oba borce v budoucnu dotáhnout.

Rovnocennou dvojici s ním na pozici libera vytvoří Michael Kovařík, který přišel do Jihostroje původně pouze na záskok za Martina Kryštofa na začátku uplynulé sezony. Svým potenciálem však zaujal vedení klubu a nakonec zůstal na celou sezonu. A spolupráce s šestadvacetiletým Kovaříkem bude pokračovat i pro nadcházející období! „Michael je pracovitý kluk, který se trpělivě učil vedle Martina Kryštofa. Navíc se nám líbí jeho herní projev a zaslouží si proto šanci, kterou si vybojoval. Myslíme si, že má potenciál na to, stát se v budoucnu výborným liberem. Zatím nebyl tolik využívaný, ale v nadcházející sezoně by měl naplno dostat šanci ukázat, co v něm je,“ komentoval Mifka podpis nové smlouvy s Michaelem Kovaříkem.