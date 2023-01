Nohejbal je sport, který vznikal také na jihočeských osadách. U rybníků a řek. Dodnes hrají "Mosťáci", kteří šířili a šíří slávu tohoto sportu z centra Českých Budějovic. Hřiště mají nedaleko Malše a svádějí na něm velké nohejbalové bitvy. Jak je dobře vidět na složení reprezentačních výběrů, budoucnost nohejbalu má docela solidní vyhlídky. O velkém úspěchu Davida Višvadera na turnaji v Praze Poslední smeč jsme podrobně informovali, teď přinášíme sondu do reprezentace mladších hráčů.

Deník na výstavě objevil snímek Libuše Šafránkové s olympionikem z Barcelony!

"Třináctý ročník turnaje nohejbalových trojic Pardubice open nabídl zajímavou podívanou," hodnotí trenér českobudějovického Dynama Emanuel Višvader. Proč zmiňujeme právě tento turnaj? "Byly do něj nasazeny i reprezentační týmy," vysvětluje trenér Dynama České Budějovice. A právě proto mohou být nohejbalová srdce starších a zkušenějších bardů být naplněna optimismem. V Pradubicích trenéři rozdělili hráče do dvou skupin. Podle věku. U 15 a U19. "Do těchto jednotlivých týmů byli pozváni i dva hráči z našeho oddílu," říká se spokojeností v hlase trenér klubu Dynamo České Budějovice.

Kteří hráči si zahráli v reprezentačním dresu? Petr Škoda v kategorii U19 a Kryštof Kalianko v kategorii U15. "Trenér reprezentace Marek Líbal byl s jejich výkonem spokojený a to je dobrý příslib do budoucnosti našeho oddílu," potvrdil Emanuel Višvader.