Právě účast v Top 6 byla cílem, o kterém mluvilo vedení klubu před sezonou. "Asi to byl jeden z hlavních cílů, ale samozřejmě chceme do Top 4."

Americký trenér vnesl do týmu spoustu novinek, jiný řád. "Já nechci srovnávat kouče, co tady byli. Všichni byli super," říká Petr Vojta a přímo k osobě Tima Crowa doplňuje: "Tim má trošku jiné praktiky, velmi dobře s námi umí mluvit, dobře nám všechno vysvětluje."

Už nikoho ve sportovních klubech nepřekvapí angličtina. Platí to i o Sokolu Hluboká: "Díky tomu, že se všichni odmalička učíme anglicky, chápeme všechno všichni. Až na pár výjimek," rozesmál se Vojta. "A těm výjimkám to vždycky přeložíme. Od toho jsme tým."

Hluboká v letošní extralize těží z takzvaných importů. Ze zahraničních posil. Podle Vojty je jejich přínos obrovský. "Určitě to je výhoda. Kluci toho mají mnohem víc nahráno než my. Mohou hrát během týdne, mají uzpůsobené školy, u nich doma hrají baseball při střední škole, to je zase jejich velká výhoda."

Extraliga má během sezony velmi náročný program. Tři zápasy během víkendu. Pro každého není jednoduché investovat do sportovní aktivity tolik času. "Náročné to je," myslí si Petr Vojta. "Pokud se tomu ale oddáte, tak do toho prostě musíte jít naplno. Stihnout se to dá, ale musíte obětovat kvůli baseballu hodně věcí. Děláme to, protože nás to baví. Chceme baseball hrát."

A jaká by pro Hlubokou mohla být příští sezona? "Budeme mít zajeté nováčky, sezona by mohla být lepší než tato. Kluci budou mít hodně nahráno. Věřím, že to zase dopadne mnohem lépe."