Lucie Nová a Petr Zapletal | Foto: Deník

Jihostroj České Budějovice má před sebou poslední zápas základní části extraligy. Jihočeši nastoupí v Brně, pokud získají víc bodů než Karlovarsko v duelu s Libercem, budou první v tabulce. „Je to důležitá věc, na play off ale teď nemyslíme, důležitý je poslední zápas, a pak Final Eight Českého poháru,“ říká trenér René Dvořák, který bude soupeře vyhlížet až později. Kdyby ale Jihostroj ve čtvrtfinále nenarazil na Kladno, zkušený kouč Jihostroje by se nezlobil…