Pohárový úspěch už má na kontě jiný nahrávač Jihostroje. Stejně jako René Dvořák patřil mezi nejlepší muže na tomto postu v českobudějovickém dresu Petr Zapletal. Aktuálně slaví výhru v ČP, ke které docela překvapivě dovedl ženy Olomouce. „Podle mě měly stejnou šanci tři týmy,“ říká a jmenuje: „Olomouc, Liberec a Olymp.“ Co tedy rozhodlo ve prospěch týmu z Hané? „Aktuální forma.“ Okamžitě po proměněném mečbolu vytryskly v Teplicích, kde se Final Four hrálo, gejzíry emocí. „Samozřejmě,“ usmívá se Petr Zapletal ještě s třídenním odstupem. „Radost je obrovská.“ Ve finále jeho tým odsoudil k slzám Liberec. „Už od začátku zápasu jsme měli velkou motivaci Liberec porazit,“ popisuje, že hráčky týmu z Hané ani nemusel zvlášť hecovat. „I když jsme prohráli první set, tak holky hrály velmi agresivně a důležité bylo, že jsme agresivitu neztratili ani v dalších setech.“ Agresivita je totiž věc, kterou vyžadují trenéři mužů i žen. Bez ní se zápas na této úrovni vyhrát nedá.

„Hodně nám pomohla koncovka druhého setu, kdy jsme prohrávali 20:22 a nakonec ji vyhráli.“

V olomouckém dresu nastupuje také Lucie Nová. V Olomouci hraje na postu smečařky, ale v mládežnických kategoriích působila i na pozici univerzálky. A to dokonce v klubu Madeta České Budějovice. „Lucka na sobě velmi pracuje, postupně její výkonnost jde nahoru. Je radost mít takovou hráčku v týmu,“ chválí bojovnici trenér Olomouce Petr Zapletal.

Olomoucké volejbalistky ve finále vedly 23:19. Zdálo se, že je dobojováno, ale Petr Zapletal ani na okamžik nedovolil svým hráčkám, aby polevily v koncentraci. Sám má dodnes v živé paměti utkání, kdy se jako nahrávač Jihostroje ČB musel smířit s prohrou ve finále v Ostravě. Přitom Jihočeši tehdy vedli v 5. setu 13:9… „Na tento moment si často vzpomenu a někdy ho dávám i za příklad hráčkám,“ přikyvuje. „Teď ve finále jsem si přímo na tuto koncovku nevzpomněl, ale popravdě jsem byl velmi nervozní, protože se to občas stává a moc by mě to mrzelo, kdybychom to nedohráli. Naštěstí se to nestalo,“ doplnil.

Když je zmínka o volejbalových Českých Budějovicích, Petr Zapletal vždy zpozorní. „V kontaktu jsem se Sukubou, Machem a Michálkem. Občas si zavoláme nebo napíšeme smsky.“ Samozřejmě zaznamenal, že na postu nahrávače působí v Jihostroji Miguel Angel de Amo. „Španělský nahrávač se mi velmi líbí. Je přesný i odvážný. Určitě to byl výborný nákup pro Budějovice,“ hodnotí kouč Olomouce.

„Neustále Jihostroji fandím, takže doufám, že i letos zvládne play off.“

Petr Zapletal aktuálně vládne pevnou rukou na lavičce ženského týmu. Neměl by chuť vyzkoušet také mužskou extraligu? „Zatím jsem o tom nepřemýšlel. Samozřejmě mužskou ligu sleduju pořád, dívám se na zápasy a sleduju i trenérské tahy,“ dokumentuje, že učit se stále musí nejen hráči, ale také trenéři.

Jaké cíle vypsalo vedení olomouckého klubu před volejbalový tým?

„V Olomouci vždy máme nejvyšší cíle. Je to podobné jako v Budějovicích. Tlak je na hráčky i na realizační tým. Teď jsme jeden cíl splnili a další nás čeká. Bude to ale velmi těžké. Letos je pět vyrovnaných týmů a opět bude rozhodovat momentální forma,“ říká bývalý skvělý nahrávač Petr Zapletal.