Písecký florbalista Dominik Suchan byl na kempu talentové mládeže

Hraje florbal a moc ho to baví. A protože mu to s florbalkou jde skvěle, pozvali ho trenéři do Ledče nad Sázavou. Dominik Suchan absolvoval kemp talentované mládež v kategorii do šestnácti let.

Písecký florbalista Dominik Suchan byl na kempu talentové mládeže | Foto: Deník/ Matyáš Reichl

Dominik Suchan vyrazil na kemp talentové mládeže (U16) do Ledče na Sázovou. Přivezl si spoustu nových zážátků a získal hodně zkušesnotí, které ve svém písckém klubu určitě využije Na co konkrétně byl kemp zaměřený?

Kemp jsme měli tentokrát zaměřený na brejk, rebrejk, držení balónku a postupný útok. Kolik bylo na speciálním soustředění Jihočechů?

Se mnou na pokoji byl Daniel Dolejš z nedalekého klubu z Milevska se kterým se moc dobře znám. Jaká byla mezi účastníky kempu konkurence?

Vysoká, ale nemyslím si, že bych nestačil. Každý trénink to bylo jiné, někdy lepší, někdy horší, ale vždy jsem se snažil podat co nejlepší výkon a předvést trenérům, co ve mně je. Jan Vodička pomalu kouří dýmku. Chystá se Český pohár Přistupovali k vám trenéři individuálně nebo spíš mluvili ke skupině?Po každém cvičení se ptali, co jsme dělali dobře a špatně a pak jsme dostali zpětnou vazbu od trenérů, ale jinak se na nás individuálně moc nezaměřovali. Každé cvičení bylo o všech hráčích v týmu, takže zaměření trenérů bylo spíš na celý tým než na jednotlivce. Jak jste prožívali volný čas, když jste netrénovali?

Během dvou dnů jsme měli dvě přednášky. První o posilování a správném provedení cviku. Druhá přednáška byla o regeneraci a předcházení zranění. Tyto přednášky mě v hodně věcech poučily a snažím se podle nich každý večer cvičit a protahovat se. Jak byste zhodnotil dny prožité na speciálním florbalovém kempu?

Celkové zázemí se mi líbilo, vše bylo na jednom místě. Vždy jsme měli čtyři jídla denně. Snídani, oběd, večeři a nakonec druhou večeři po posledním tréninku. Jídlo bylo dobré a hlavně ho byl dostatek. Trenéry jsem už znal. Měl jsem je už na prvním kempu a nemůžu si stěžovat, trénink vždy proběhl, jak měl a kromě tréninku jsme řešili i jiné věci než florbal. Během tréninku jsme měli fyzioterapeuta, který nám dělal rozcvičky před tréninkem a protažení po něm.

