Kam se během velikonočních svátků chystáte? Na neděli připravujete výšlap pro píseckou veřejnost? Opět se vydáme do nedalekých píseckých lesů. Na závěr využijeme altánek, který se nachází u chaty Živec, kde budeme okolo druhé hodiny odpoledne opékat buřty či cokoliv jiného, co budou mít účastníci rádi.

Proč organizujete výšlapy a procházky píseckým okolím?

Během covidové doby se nám tyto akce velice osvědčily a byly chváleny. Jejich cílem je dostat děti do přírody a stezkou jim zpříjemnit strávený čas venku. Všímáme si, že členové klubu se domlouvají a stezky absolvují společně, což má také pozitivní efekt na utužování vztahů.

Je podle vás důležité utužování party? Může se projevit kamarádství třeba i přímo v zápasech na hřišti?

Z mého pohledu určitě. V dobře fungujícím týmu se hráči těší na tréninky a hlavně na své kamarády. V těžkých chse pak kluci dokážou podržet a navzájem se podporují.

Kam se tedy konkértně vydáte během velikonočních svátků? A co kdyby se chtěl přidat někdo, kdo vůbec florbal nehraje?

Cesta je tentokrát utajená. Víte pouze začátek trasy a to u turistického přístřešku na Vohybale. Stezka bude přístupná od deseti hodin do setmění. Určitě sledujte šipky, které budou podél trasy zakreslené. Mohu prozradit, že na účastníky bude čekat šestnáct stanovišť, kde budou plnit jak sportovní úkoly tak různé hádanky. Přidat se může kdokoliv. Akci pořádáme pro širokou veřejnost tak se neváhejte zapojit. Trasa by měla být sjízdná i s kočárkem.