Házenkářky Písku se po vyřazení bosenského Grude (38:27, hrálo se jen na jeden zápas kvůli covidu v týmu soupeřek) a pražské Slavie (34:35 a 27:22) probojovaly mezi 16 nejlepších celků této soutěže a v pohárové Evropě zůstaly jako jediný český ženský tým.

Jejich protivník zase vyšel lépe v konfrontaci s řeckou házenou, když vyřadil PAOK Soluň (24:29 a 29:22) a AEP Panorama (26:20 a 29:24).

„Jsme spokojené, jedná se o atraktivního protivníka, určitě kvalitního, ale myslím si, že šance na postup jsou vyrovnané,“ podotkla trenérka píseckých házenkářek Kateřina Hromádková.

O týmu IBV Vestmannaeyjar, který je pětinásobným šampionem své země, už načerpala i prvotní informace. „Zhlédla jsem kousek jejich utkání s Řekyněmi. Vyznávají podobně jako ostatní severské státy silovou házenou, v kádru mají i Švédku a Polku. Co jsem se já ještě coby hráčka na klubové či reprezentační úrovni s islandskou házenou setkala, vyznačovala se silovým pojetím, rychlou hrou dopředu a kvalitní obranou. Národní tým Islandu je nyní shodou okolnosti u nás na turnaji O štít města Chebu, tak předpokládám, že v něm jsou i některé hráčky z kádru našeho soupeře. Chci se na jejich zápasy podívat a třeba tam najdeme nějaké vodítko,“ říká koučka.

Písek by se měl s IBV Vestmannaeyjar utkat 8. či 9. ledna doma, odveta je podle plánu na programu týden na to na palubovce soupeře. Zda to tak ale nakonec bude, zatím není jasné, neboť ve hře jsou i varianty, že by se oba duely odehrály buď v Česku, nebo na islandské půdě soupeře.

„Pro nás by bylo samozřejmě fajn podívat se na Island, i když je to trochu z ruky, ale je to věc domluvy vedení obou klubů. Uvidíme, co se povede vyjednat. Ať tak, či onak, my se na zápasy těšíme. Je to pro nás zpestření i konfrontace s jiným herním stylem, než na jaký jsme zvyklí z interligy,“ poznamenala Kateřina Hromádková.

V Evropském poháru z účastníků Mol ligy kromě Písku už zůstala pouze slovenská Dunajská Streda, jež se střetne se silným švédským celkem Kristianstad. Pohárovou trofej obhajuje španělský Málaga, která v souboji o postup do čtvrtfinále narazí na nizozemský Juro UniRek.

Osmifinálové dvojice Evropského poháru žen:

Sokol Písek - IBV Vestmannaeyar (Island)

DAC Dunajská Streda (Slovensko) - Kristianstad Handboll (Švédsko)

Izmir BSB SK (Turecko) - Rocasa Gran Canaria (Španělsko)

Juro UniRek VZV (Nizizemí) - Costa del Sol Malaga (Španělsko)

Maccabi Arazim Ramat gan (Izrael) - Visitelche.com Bm Elche (Španělsko)

Cabooter HandbaL Venlo (Nizozemí) - ZRK Bekament Bukovicka Banja (Srbsko)

ZRK Naisa Nis (Srbsko) - H71 (Faerské ostrovy)

SSV Brixen Südtirol (Itálie) - HC Galychanka Lviv (Ukrajina)