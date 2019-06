ČTRNÁCTILETÍ v Jihlavě se museli obejít bez stupňů vítězů, i když zaplavali čtyři nejlepší letošní výkony v kraji své kategorie. Jeden má i pečeť historického posunu – Sofie Nezvalová (PlČB) byla šestá na 100 prsa a se 1:17,24, po osobním zlepšení o 1,6 sekundy, je čtvrtou ženou kraje všech dob. Na 200 motýlek byl rovněž šestý Lukáš Tauchman z J. Hradce výkonem 2:27,55, poprvé pod 2:20 na 200 kraul se dostala Simona Marešová (Tábor), desátá časem 2:19,62 a nejlepší čtyřstovku kraul zaplaval jako osmý v cíli Šimon Michálek (JH) 4:33,31.

TŘINÁCTILETÍ v Plzni už tak „skromní“ nebyli. Eliška Vokatá (Fezko) vyhrála 50 kraul časem 27,96 a letos je mezi ženami kraje druhá, na 200 kraul se zlepšila o sedm sekund až na 2:13,79 a byla druhá, na 200 motýlem ubrala ze svého maxima dokonce devět sekund a brala stříbro časem 2:39,22. Na bronzovou zaplavala 200 PZ- 2:32,25. Barbora Baboučková (JH) zaplavala letošních nejlepších 800 kraul svého ročníku v kraji 9:57,16 a byla také druhá, když v rozhodující poslední padesátce za 34,34 „zlomila“ Terezii Bischofovou (36,15). Na 400 kraul skončila třetí výkonem 4:50,74 a třetí je i mezi ženami kraje. Bronzem na 100 prsa za 1:18,42 se blýskla Linda Čeňková z Tábora, v tuto chvíli šestá žena v kraji všech dob. Na 200 PZ byla čtvrtá se 2:36,89. Dva nejlepší časy jihočeských 13letých předvedl Jan Brůna (PlČB), čtvrtý na 400 kraul za 4:42,80 a sedmý na poloviční trati za 2:15,50. Odpoledne se pak „medailil“ - na 100 znak byl druhý za 1:08,03, na 1500 kraul rovněž druhý časem 18:45,49.

DVANÁCTILETÍ v Novém Jičíně: Tereza Tučková (PlČB) se na 200 kraul zlepšila o čtyři sekundy a se 2:18,36 byla druhá, Druhého nejlepšího umístění dosáhl Šimon Gregor z J. Hradce, šestý na 200 motýlek výkonem 2:54,97. O místo za ním skončil po zlepšení o devět sekund Václav Novák z Koh-i-ooru ČB časem 2:55,12. Odpoledne Tučková svou bilanci doplnila pátým místem na 400 kraul za 4:57,64 a osmým na 50 kraul 29,98.

Tomáš Němejc 10,55

Při mistrovství ČR do 22 let na Slavii jihočeští atleti září. Na 100 m byl po rozběhu za 10,63 Tomáš Němejc (19, Sokol ČB) ve finále druhý časem 10,55, jen pět setin za Hamplem. Přiblížil se už na pouhé tři setiny krajskému rekordu mužů, který drží od roku 2008 Martin Říčař (Čéčova)!

O nový rekordní zápis se ale postarala 16letá Karolína Podlahová (VS), která skončila čtvrtá jako nejlepší dorostenka v závodě a výkonem 396 na třetí pokus vytvořila nejlepší jihočeský výkon všech dob – červnové vlastní maximum posunula o dalších třináct centimetrů. Už předtím skočila nový rekord 386 na druhý pokus.

Tereza Babická (16, Sokol) „vyslyšela“ ambici a touhu svého trenéra Jiřího Coufa a na 400 metrů překážek bezpečně splnila limit pro start na evropskou olympiádu mládeže EYOF do Baku, který je 62,37. Byla v rozběhu třetí za 61,42, kterými se zařadila na pátou příčku jihočeských žen všech dob. V kategorii dorostenek pak překonala rekord Aleny Rücklové 62,31 z roku 1998. Postoupila do finále mistrovství, které ji čeká v neděli.

Finále si zaběhnou i půlkaři – 18letý Marek Strnad (NV) svůj rozběh vyhrál časem 1:55,78, Jakub Škrdleta (21, VS) postoupil z dalšího rozběhu po bitvě se Symerským a Hoftou z druhého místa časem 1:53,50. To je jeho osobní rekord.

Historickou desítku opravila Linda Průšová (20, VS Tábor), čtvrtá v trojskoku centimetr od medaile. Nejdelších 12,11 měla s nedovolenou pomocí větru +3,0 m/s, ale pak dvakrát dala regulérních 12,02, a s těmi je šestá všech dob. Alena Panovská (VS) byla šestá ve výšce se 172.

Z dalších výkonů prvního dne: 100 přek. 18. Nikola Ježková (NV) 15,19, výška 15. Julie Kotalíková (VS) 164.

Rekordní překážky

České Budějovice – Při druhém kole KP družstev žactva ve Čtyřech Dvorech padla řada nejlepších letošních výkonů v kraji. Jeden má dokonce punc krajského rekordu: Petr Svoboda z VS Tábor běžel 200 m překážek za 26,73 a výrazně tak zlepšil dosavadní rekord Zdeňka Dejčmara 27,03 z roku 2008! Petr Svoboda je tímto časem letos třetí v ČR. Po rekordu sahal i v tyči, zdolal 360, ale na rekordních 370 už neměl – absolvoval v závodě patnáct pokusů…

Z výsledků (tučně nejlepší letošní výkony v kraji): 60 m Dominik Markvart (Veselí) 7,43 – vlastní výkon vyrovnán, Lukáš Vacek (ČD) 7,55 – letos druhý, Julie Kovářová (VS) 7,93, Lucie Bahenská (Sok) 8,01 – druhá, Kateřina Marušová (VS) 8,14, 150 m Markvart 17,63, Dominik Novotný (14, VS) 19,27 – třetí, Ondřej Drnek (Čéč) 19,28, Kovářová 19,10, Bahenská 19,11 – druhá, mimo Lucie Čermáková (Čéč) 19,41, 800 m Tomáš Havelka (Sok) 2:13,64, Ondřej Nový (Čéč) 2:16,11 – druhý, Lurdes Gloria Manuelová (VS) 2:28,29, Bára Kurzová (NV) 2:29,46, 1500 m Karolína Cvachová (Sok) 5:36,99, mimo Andrea Nikodemová (Písek) 5:26,51, 3000 m David Pikl 10:58,18, mimo Šimon Řehula (17) 9:37,04, Ivan Brejška (16) 9:37,17, 200 přek. Jakub Skuček (VS) 29,24 - druhý, Pavel Poslušný (NV) 29,47 – třetí, Lucie Králová (Sok) 30,69, Anna Borová (VS) 31,11 – třetí, výška Tomáš Jelínek (JH) 175, Petra Chalupová (Sok) 153, tyč Vojtěch Rodr (VS) 320, mimo David Hašek 370, Simona Voráčková (oba NV) 240, dálka Vacek 597 - druhý, Chalupová 513, koule Jitka Maršálková (Sok) 10,98, Žaneta Pivcová (JH) 10,96, Poslušný 13,80 – zlepšení o metr, disk Simona Kršíková (Čéč) 27,17 – druhá, Adam Rataj (VS) 38,51 – zlepšení o šest metrů, oštěp Denisa Mikešová (PT) 25,38, Jan Stejskal (ČD) 41,42 – druhý. Družstva: chlapci VS 149, ČD 104, NV 89,5, Čéčova 87,5, Sokol 78,5, děvčata Sokol 159, VS 154, NV 88.