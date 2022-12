13letí v Trutnově: 200 kraul 4. Matouš Vojtěšek 2:07,98, 12 setin za bronzem, 100 prsa 1. Jan Jehlík (Písek) 1:10,86, s náskokem dvou sekund, letos čtvrtý muž v kraji, 6. Vojtěšek 1:15,04, 100 PZ 5. Jehlík 1:07,63, 6. Vojtěšek 1:07,66, 9. Vítězslav Baďura (Pí) 1:08,61, 50 kraul 11. Baďura 27,71, 13. Jehlík 27,78, 200 PZ 3. Vojtěšek 2:20,78, 6. Jehlík 2:27,73, 100 znak 3. Baďura 1:05,66, 10. Vojtěšek 1:09,06.

14letí v Ml. Boleslavi: 200 kraul 3. Adéla Preislerová (JH) 2:10,82 - letos druhá žena v kraji, 100 prsa 9. Hubert Bayernheimer (Fez.) 1:13,18 - třetí, 200 motýlek 8. Preislerová 2:38,11, 11. Sára Tylová (Fez.) 2:40,44, 800 kraul 7. Karolína Šindelářová (JH) 9:55,23 - letos třetí, 50 kraul 1. Preislerová 26,58, dvě setiny sekundy za loňským krajským rekordem žen Válkové, 400 kraul 14. Šindelářová 4:50,27.

Z atletiky

Na Olympu bylo mezikrajové utkání staršího žactva. Jihočeští chlapci byli šestí se 65 body, děvčata pátá se 67 body. Družstva táhli opět Radovi a půlkaři.

Z výkonů: 60 m 17. Jonáš Böhm (NB) 7,51, 24. Kateřina Hlaváčová (Čéč) 8,25, 28. Lucie Chmátalová (VS) 8,35, 300 m 2. Nina Radová (Sok) 40,70, 14. Jan Čoka (Čéč) 38,22, 19. Daniel Poláček 39,82, 800 m 1. Filip Toul (ČD) 1:59,95, poprvé pod dvě minuty, 8. Tomáš Čoka (Čéč) 2:05,09, 1. Adéla Holubová (Sok) 2:17,62, 22. Nina Zajícová (NB) 2:34,85, 60 přek. 2. Michal Rada 8,06, 13. Chmátalová 9,49, výška 8. Tereza Čápová (VS) 159, 15. Jan Šíla (ČD) 166, tyč 7. Jakub Binter (Sok) 330, 17. Linda Kupková (NV) (14) 230, dálka 1. Rada 685 - letos nejlepší v ČR, 6. Vojtěch Stříbrný (Sok) 608, 1. Radová 561 - nejl. v ČR, koule 13. Stříbrný 12,41, 10. Andrea Rypáčková (VS) 10,77, 12. Hlaváčová 10,52.