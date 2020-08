Plavci z Kontaktu České Budějovice vyrazili v závěru prázdnin do Sporthotelu Barborka. Proč právě tam? “Je to zpestření našeho tréninkového pobytu, abychom netrénovali neustále v Českých Budějovicích,” vysvětluje předseda Kontaktu ČB Jan Janoušek. “Hledali jsme bazén, kde opravdu můžeme vyčlenit plavecké dráhy,” přibližuje další motivaci, proč se se sportovci vydal právě sem. “Nechtěli jsme se motat mezi veřejností, tento bazén je téměř jediný dostupný, kam jsme se mohli vypravit.” Kontak ČB připravil pro plavce pobytový kemp.

Plavecký trénink měl převážně kondiční charakter. Jan Janoušek vysvětluje: “Je to součást výuky, není tu žádná specializovaná skupina, plníme tady kondiční a výukový program.” Plavci měli mezi sebou na první pohled velice dobrou partu. Pomáhali si z bazénu, čekali na sebe před hotelem. Předseda Konktaktu ČB s jejich tréninkovou morálkou neměl vůbec žádný problém. “Poslouchají,” usmíval se a ještě dodal,“jak kdy a jak kdo. Je to stejné jako ve kterékoli jiné skupině.”

Navštívili jsme pasáž plavecké přípravy, kdy sportovci pilovali především kraul. “Snaží se pracovat v ose,” říká trenér a vysvětluje: ”U každého, i u zdravého člověka jsou pravá a levá strana jinak zatěžované, u našich členů to platí dvojnásob, někteří dokonce mají mezi levou a pravou stranou dysbalanci naprosto zjevnou.” Proto se plavci v rámci výuky jednotlivých stylů snažili pracovat právě v ose, symetricky, bez souhybů do stran.

Už brzy se do systému Kontaktu ČB zařadí jako pomocná trenérka Věra Pourová. Plavce v areálu Barborka sledovala velice pozorně. “Ráno se tady zaměřujeme na znak a kraul, jsme tady od toho, abychom opravovali chyby, jednotlivosti,” usmívá se sympatická blondýnka, která i během rozhovoru stačila plavce usměrňovat v pohybu. “To jinak nejde, bez toho by si mohli jít zaplavat do rybníka,” rozesmála se a okamžitě ukazovala na Marka, který právě piloval kraulovou disciplínu: “Podívejte se, jak Marek plave střídavý dobíhaný kraul, plave bez použití nohou,ty má svázané watsu páskou,” zaměřuje naši pozornost Věra Pourová na šikovné pomůcky. “Ty teď fixují Markovy nohy, on by neměl mít rozhozenou horní polovinu těla, zaměřuje se na ruce, nohy ho prakticky nezajímají, ty mu právě nesou watsu pásky. Sledujte se mnou, jak Marek v podstatě nedobíhá, plave kraul střídavý,”popsala, co Markovi přímo během tréninku musí vytknout. “tady by se měl před dalším záběrem, zastavit,” zdvihá ruce na břehu. “Máme systematickou metodickou řadu, podle které plaveme,”dodala Věra Pourová.

Kontakt České Budějovice vznikl v roce 2013, plavecká příprava probíhá celoročně, zpestřením jsou pobytové výpravy, jak byla ta do hlubockého Sporthotelu Barborka.