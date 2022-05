Z dalších výkonů: 50 kraul 12. Pilsová 29,24, 14. Hedvika Podruhová 29,38, 18. Kristýna Veselá 29,82, 16. Václav Novák 27,07, 50 prsa 3. Veselá 36,64, 9. Gabriela Trnková 38,37, 50 motýlek 20. Novák 29,99, 50 znak 15. Novák 32,65.

Sobota: 200 kraul 6. Anna Pilsová 2:18,79 - letos nejl. v kraji, 100 prsa 1. Kristýna Veselá 1:21,68, 2. Tnková 1:21,71, 6. Jan Brůna 1:14,84 - druhý, 200 PZ 1. Lucie Furchová 2:33,61 - druhá v kraji, 4. Trnková 2:38,30, 2. Jiří Václavík 2:12,15, 6. Václav Novák 2:34,99, 100 motýlek 8. Podruhová 1:10,82, 2. Václavík 58,62, 5. Brůna 1:01,04 - druhý, 200 znak 1. Furchová 2:32,89 - druhá, 3. Pilsová 2:35,52 - třetí, 8. B. Veselá 2:42,12, 4. Brůna 2:24,84, 100 kraul 7. Pilsová 1:02,42 - druhá, 3. Brůna 54,89, 200 prsa 1. Trnková 2:52,22, 2. Furchová 2:52,82, 200 motýlek 2. Podruhová 2:35,60, 1. Václavík 2:14,72, 100 znak 3. Pilsová 1:11,44 - druhá.

Z víkendové atletiky

KP družstev přípravek v J. Hradci: 50 m (41 start.) Tomáš Volf 7,50, Martin Kálal 7,83, Tobiáš Vansa (všichni Mil.) 7,86, 600 m (50) Vikorie Schneiderová (VS) 2:06,67, Karolína Koutníková (Mil.) 2:08,20, dálka (měřeno z místa odrazu) Volf 407, Kálal 402, Alex Adamíček (9, Hoj. Voda) 392, kriket Eliška Melichová (VS) 31,10, přenášení tří volejbalových míčů jednoho po druhém z jedné bedny do druhé, vzdálené 10 m): Volf 17,0, Martin Houdek (Ves.) 17,2, Melichová 16,99, Barbora Novotná (VS) 17,0. Družstva: hoši Milevsko 363,5, NV 276,5, NB 192, Hoj. Voda 180,5, děvčata VS 424, Milevsko 276,5, JH 210,5, NV 179, NB 132,5 atd.

I. NL, sk. A začala v Třebíči. Muži Sokola ČB byli poslední s 89 b. za sedmými K. Vary 92, ženy Sokola čtvrté (Slavia 256,5, S. Plzeň 146, Vlašim 132,5, Sokol 119, Beroun 102, Pacov 102, Sp. Praha 100,5, USK 81,5. Další zlepšení ve výšce prokázal 18letý Tomáš Jelínek - už dal 207!

Z výkonů: tyč 10. Nina Radová 260, dálka 5. Michal Rada 648, 1. Tereza Babická 570 w (reg. 565), 2. Nela Nikodemová 569 - nejl. v kraji, 5. Radová 534, 800 m 6. Magdalena Šimánková 2:19,60 - nejl. v kraji, 9. Kristýna Dvořáková 2:30,59, 12. Ondřej Gloza 2:00,16, 13. Petr Lukš 2:00,91, výška 1. Tomáš Jelínek (18) 207 - nejl. v kraji, desátý muž všech dob, 10. Rada 188 - druhý, 8. Jitka Maršálková 155, 100 přek. 2. Babická 14,18 - nejl. v kraji, 4. Nikodemová 14,30 - druhá, osmá všech dob, 400 přek. 7. Nela Šteierová 68,07, 4. Gloza 59,56 . nejl. v kraji, 5. Vojtěch Štika 60,91 - druhý, 5000 m 4. Lenka Pardamcová 19:50,69, 8. Radek Kofroň 17:48,16, mimo Marvin Taylor 17:48,16, 110 přek. 6. Jan Krizan 17,93, 400 m 9. Lucie Bahenská 61,64, koule 5. Ema Svědíková 11,17, 200 m 8. Ježková 25,98, trojskok 2. Nikodemová 11,76 - devátá všech dob, 1500 m 8. Zdislava Kučerová 4:54,98 - nejlepší v kraji, 9. Anežka Gutwirthová 4:57,74- druhá, 11. Tereza Buštová 5:00,59 - třetí, oštěp 6. Maršálková 35,48, 100 m 2. Ježková 12,25.