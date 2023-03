Český pohár v zimním plavání se koná v průběhu soboty v Jihočeském kraji. Závodníci, kteří se na plavání v chladných vodách připravují celou zimu, vyrazí do vltavský vod a do Malše přímo v centru Českých Budějovic před polednem.

Poprvé v historii se uskuteční na soutoku Malše s Vltavou zimní plavecký Český pohár. Závod pořadatelé připraví pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby. Trať pro veřejnost je 100 metrů. Registrovaní poplavou 250, 500, 750 a 1000 metrů. "Prezence je od půl desáté do půl jedenácté, start závodu je v půl dvanácté."

V rolích pořadatelů budou otužilci, kteří se pravidělně scházejí pod názvem Promrzlé pyjavice. Ano, opravdu pyjavice s tvrdým y.

Markéta Čápová vyráží mezi Promrzlé pyjavice už devátý rok. "V úterý a ve čtvrtek chodíme do vody v sedmnáct hodin, v neděli v jedenáct," přibližuje pravidelný program, který otužilci dodržují v Malši u mostu nad Malým jezem. Když se do studené vody potopili poprvé, působili pro okolí exoticky. Teď už se na břehu zastaví pár zvědavců, podívají se, někdo zatleská… "Už si na nás zvykli," usmívá se Markéta Čápová. "Lidi přibývají, před devíti lety jsme tu byli tři, teď už je nás docela dost. Tehdy to byla docela atrakce, teď už jsou kolemjdoucí zvyklí," vysvětlila.

Promrzlé pyjavice se noří do vody a zvládnou plavecká tempa v průběhu celé zimy. V březnu se zdá, že na sluníčku je tepleji, ale voda zůstává hodně studená. "Má pod čtyři stupně, pořád je hodně ledová," usmívala se Markéta Čápová.

Český pohár v zimním plavání je v centru Českých Budějovic ideální náplní pro příznivce sportu na sobotní dopoledne.