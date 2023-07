Ondřej Zach je plavcem, který má vysoké ambice. "V dálkovém plavání by Ondra měl ještě zlepšit souboj při otočce na bójkách, to se ale natrénuje velmi těžko," uvažuje zkušený trenér Jiří Filip. "Natrénovat se to snad dá pouze při podobných závodech." Ondřej Zach vyráží na MS do Japonska. "Mistrovství světa je v japonské Fukuoce, odlétáme zhruba za měsíc," říká ambiciózní plavec, který se po studiu v USA vrátil do Č. Budějovic.

"Budu tam startovat na tratích pět až deset kilometrů." Právě na těchto tratích by se Jihočech chtěl prosadit do světové špičky. "Trať na deset kilometrů beru jako svoji hlavní. Tam bych chtěl zaplavat co nejlepší výkon." Mistrovství světa v roce 2023 by se pro Zacha mohlo stát odrazovým můstkem na OH 2024. "Chtěl bych tam startovat," přikyvuje Zach. "V Japonsku už bych si chtěl začít ověřovat svoji formu právě k olympijským hrám."