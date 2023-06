V závodech Českého poháru v Praze na Šutce vyhrál poslední den Ondřej Zach 1500 kraul v čase 16:24,24.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Z rozplaveb: 50 motýlek 16. Václavík 26,69, ve finále 13. za 26,65 - druhý v kraji, 100 znak 16. Lucie Furchová 1:14,38, 200 prsa ve finále 3. Sofie Nezvalová 2:40,81, 4. Linda Čeňková 2:45,43 - její letos druhý nejlepší čas, 8. Furchová 2:57,94, 100 kraul 12. Václavík 54,93, výsledek finále do naší uzávěrky nedošel, 800 kraul 4. Zach 8:44,15.

Mítink Praha 2023 v Podolí přinesl další jihočeské úspěchy: 100 motýlek 7. Václav Novák 1:01,55, 100 kraul 3. Novák 55,76, ženy (119 start.) 23. Kubošková 1:04,69, 50 motýlek 5. Novák 27,44 - druhý v kraji, 1500 kraul 6. T. Smažík 18:43,01, 50 prsa 18. Kubošková 38,69, 200 znak 11. Smažík 2:32,68, 4x50 kraul chlapci 6. Písek 1:49,36.

Řádky z atletiky

Tereza Babická sedmá v sedmiboji ČR

V neděli už při mistrovství ČR ve vícebojích v Přerově závodila z Jihočechů jen Tereza Babická (20, Sokol ČB). Jako nejmladší ve startovním poli skončila sedmá výkonem 4830, když na závěr si vytvořila osobní rekordy v oštěpu 36,43 (čtvrtá, letos druhá v kraji) a na 800 m časem 2:21,20 (pátá, letos čtvrtá v kraji).

Krajský přebor atletů v neděli v Jihlavě:

100 m Tomáš Dřevikovský 11,60, Dom. Novotný 11,76, dor. Michal Rada 11,07 - os. rek., M. Dušek 11,37, ženy Nikola Ježková (NV) 12,32, K. Marušová 12,49 - OR, Nela Nikodemová 12,54 - OR, dor. Nina Radová 12,52 - OR, L. Marušová 12,65, 200 m Filip Holoubek (NV) 22,96 - OR, Dřevikovský 23,28, Vojtěch Štika 23,38 - 0R, Daniel Gribbin 24,08 - OR, dor. Dušek 22,95 - OR, Ondřej Kroupa 24,24 - OR, ženy Ježková 25,47, K. Marušová 26,31, Tereza Kršová 26,35, dor. Radová 26,01, L. Marušová 26,59, Klára Konfrštová 26,72 - OR, 400 m Holoubek 50,24, Štika 51,04, Gribbin 53,09 - OR, dor. Petr Junek 54,86, ženy Johana Šímová (NV) 59,01 - OR, letos čtvrtá v kraji, Lucie Bahenská 59,50 - OR, pátá, K. Dvořáková 61,69, dor. Konfrštová 58,02 - OR, druhá žena v kraji, 1500 m Ondřej Kohout (Chyš) 4:12,71, Marie Tichá (Sok) 5:08,56 - OR, 100 přek. Pavla Molíková (Mil.) 14,43 w, dor. Radová 14,39 - OR, Michaela Běhounová 14,54, 110 přek. jun. Štika 15,13 - OR, 300 přek. dor. Ema Albrechtová 45,27 - OR, 400 přek. Ondřej Gloza 57,27, Nela Šteierová (Sok) 64,02, výška dor. Rada 185, Štěpán Čáp 170, ženy Julie Kotalíková (VS) 169, dor. Kateřina Kolací 159, Tereza Čápová 156, tyč Dominik Gysel (NV) 432 - OR, devátý v kraji všech dob, Tomáš Bačák 402, dor. Jakub Binter 382 - OR, ženy Pavla Buřičová (VS) 332, dor. Adéla Gregorová 238, dálka Dom. Novotný 644 - OR, dor. Vojtěch Stříbrný 628 - OR, Štěpán Čáp 596 - OR, ženy Adéla Záhorová (VS) 568, Molíková 567, Nikodemová 552, trojskok David Kubec (VS) 13,65 - letos nejl. v kraji, Marek Volf st. 13,12, ženy Daniela Václavíková (Sok) 11,89 - letos nejl. v kraji, devátá všech dob, Jana Hošková 10,73, Kotalíková 10,65, Lenka Kollarová 10,54 - OR, koule dor. Andrea Rypáčková 12,21 - OR, Veronika Divišová 11,78 - OR, ženy Kamila Kůtová (Bech.) 12,21 - sedmá všech dob, Alena Kvasničková 10,99, Anna Kotounová 10,50, dor. Stříbrný 11,76, junioři Libor Tupý 13,53 - OR, muži Marek Marvan (VS) 13,60, Adam Zeman 12,10, disk ženy Kůtová 33,81 - OR, Dita Poslušná 32,31, dor. Mariia Jakuševská 32,81 - OR, Rypáčková 29,13 - OR, jun. Petr Svoboda 37,90, Tupý 34,62 - OR, muži Adam Zeman (JH) 34,87 - OR, Toman 33,71, Marvan 33,64, kladivo dor. Rypáčková 43,32 - OR, krajský rekord, Adéla Strusková 38,30, ženy Lenka Baronová 30,95, Kvasničková 30,00 - os. rek., junioři Jakub Smetana 39,75 - OR, muži Václav Toman (VS) 47,05, Marvan 39,35, oštěp dor. Dominika Škrletová 31,21, ženy Michaela Plešáková 29,95, dorostenci Rada 49,67 - OR, David Krejčí 37,53 - OR, muži Zeman 43,11.

V mezistátním víceutkání vrhačů v Plzni byla juniorka Žaneta Pivcová (JH) čtvrtá ve svém druhém nejlepším výkonu ve vrhu koulí v životě 12,95. Osobní rekord si vytvořil mimo soutěž startující bechyňský odchovanec David Tupý (23, Kladno) 18,06 m.

Ligové soutěže atletů po dvou kolech - I. NL, sk. A: muži Start KV 8 (347,5), 6. Sokol ČB 6 (337,5), 7. Triatlet KV 5 (274), 8. Třebíč 2 (139), ženy Slavia 16 (658,5)… 4. Sp. Praha 11 (376,5), 5. Sokol ČB 8 (325), 6. Pacov 6 (296), 7. USK B 3 (217), 8. Beroun 3 (194,5), II. NL, B: muži Sp. Praha B 16, Klatovy 12 (414,5), Čt. Dvory 12 (406,5), Šk. Plzeň B 9 (365), VS Tábor 8 (329), Vlašim 7, Olymp B 6, Pacov 2, ženy VS Tábor 16 (495), Šk. Plzeň 12… 5. Čáslav 10, 6. Čt. Dvory 7 (293), 7. Sp. Praha B 4 (267), 8. Klatovy 2 (228).

V chůzi v Novém Městě byl Miloslav Lapka (66, Sokol ČB) šestý na 10 km ve svém nejlepším čase sezony 51:15,03 - pro prvoligový tým to budou opět výtečné body!