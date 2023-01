Detektivní pátrání! Marek Svoboda našel v Křenovicích po Londýnu také Dakar!

A tak Jihostroj musí o postup do čtvrtfinále soutěže ještě zabojovat. „Jde dlouhodobě o jeden z nejlepších belgických klubů s dlouhou tradicí a velkými pohárovými zkušenostmi,“ říká Robert Mifka o belgickém Maaseiku. „Maaseik by měl by být favoritem na postup, rozhodně ale není k neporažení.“ Zápas s belgickým klubem začne v Maaseiku ve středu ve 20.30. Leden je pro Jihostroj termínově extrémně nabitý, už v sobotu přijedou do českobudějovické Sportovní haly volejbalisté Karlovarska. Zápas začne v 18.00.