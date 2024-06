Po dlouhých šestnácti letech má česká plochá dráha opět svého stálého zástupce v prestižním seriálu Grand Prix. Na Lukáše Drymla navazuje dvaadvacetiletý Jihočech Jan Kvěch. Zatím se mezi elitou spíše rozkoukává a v průběžné klasifikaci mu po čtyřech odjetých Velkých cenách patří patnáctá příčka, ale rád by se posunul výš.

Jan Kvěch na Grand Prix. | Video: Deník/ Mateusz Wojcik

Kvěch zažil velmi dobrý vstup do mistrovství světa, když v Chorvatsku vyjezdil ziskem pěti bodů dvanácté místo a nebyl daleko od postupu do semifinále. Podobné to bylo i o týden později ve Varšavě, kde vyhrál svou první rozjížďku v Grand Prix v kariéře a celkově bral třináctou příčku. „Začalo to docela dobře,“ přikývne sympaťák z Prkošína u Volyně. „Chtěl jsem se alespoň jednou dostat do semifinále a nebyl jsem od toho zase až tak daleko,“ říká ke svému vstupu do elitního seriálu.

Jenže poslední dva závody už mu tolik nevyšly. V německém Landshutu hned v první rozjížďce spadl, což mělo neblahý vliv na další průběh závodu. „Hned v první zatáčce po startu jsem měl pád, při kterém jsem si narazil levou ruku. Ta mi otekla, což byl problém, protože s ní ovládám spojku. Navíc jsem si přivodil lehký otřes mozku. Odjel jsem ještě další dvě jízdy, ale pak jsem byl nucen ze závodu odstoupit,“ vysvětluje. „Moc mi nepomohl ani pád den předtím v polské lize a následný jedenáctihodinový přesun. Byl jsem docela potlučený. Landshut byl hodně smolný závod.“

Jan Kvěch před padesáti osmi tisíci diváků vyhrál poprvé rozjížďku v Grand Prix.

V Německu tak vyšel bodově naprázdno a jen o maličko lepší to bylo v Praze na Markétě. „V Praze pršelo, takže byly zrušené tréninky a dráha byla před závodem přikrytá. Nebylo to ideální, ale pro všechny stejné,“ jen pokrčí rameny. Samotný závod pro něj začal také smolně. „Zkoušel jsem si start, ale rozbil se mi motor u první motorky, se kterou jsem chtěl startovat. Musel jsem jet na druhé, kterou se nám ale na těžké dráze nepodařilo úplně naladit,“ lituje. Výsledkem byly pouhé tři vyježděné bodíky za tři třetí místa a konečná čtrnáctá příčka.

Od domácí Velké ceny samozřejmě čekal víc. „Byl to pro mě jeden z hlavních závodů sezony a trošku mě mrzelo, že se mi nedařilo. Před domácím publikem jsem čekal víc. Dostat se do semifinále by bylo hezké. Bylo vyprodáno, atmosféra byla parádní. Asi nejlepší, co jsem v Praze zatím zažil. Ale bohužel mi to nevyšlo,“ neskrývá zklamání.

Zdroj: Deník/ Mateusz Wojcik

O příčku výš skončil jeho domácí rival Václav Milík, který startoval na divokou kartu. „Na to jsem vůbec nekoukal, jestli je přede mnou Venca Milík nebo někdo jiný. Mrzelo mě, že jsem udělal jenom tři bodíky. Chci závodit s těmi nejlepšími, porážet je a posouvat se výš. Na nic jiného nekoukám,“ zdůrazní.

Po čtyřech odjetých Velkých cenách mu patří v průběžné klasifikaci patnáctá příčka. I když je v elitním seriálu nováčkem, myslel o něco výš. „Beru to tak, že proti mně stojí patnáct nejlepších jezdců světa. Mají odjeto mnohem víc na drahách, na kterých se mistrovství světa jede. Zkušenosti hodně rozhodují. Ale učím se každou jízdou v Grand Prix. Nechci jezdit vzadu. Dělám všechno pro to, abych byl lepší,“ zdůrazní. „Chci se posunout dopředu, ale není to jednoduché. Konkurence je fakt silná,“ je si vědom.

Chuť si Jihočech spravil vítězstvím v italském Lonigu v kvalifikačním kole o postup do závodu challenge, který se pojede na konci sezony v Pardubicích před Zlatou přilbou a postupuje se z něj do dalšího ročníku Grand Prix. Kvěch v Itálii porazil mj. hvězdy světového formátu Brita Daniela Bewleyho nebo Australana Jacka Holdera. „Z toho jsem měl radost. Byl to jeden z mých cílů pro sezonu. Pokud bych se neudržel v první osmičce, tak je pro mě postup přes challenge druhou cestou, jak zůstat pro příští rok v Grand Prix,“ vysvětluje. Třetí cestou je titul mistra Evropy, ale to se ho letos netýká, protože jaké stálý účastník světového seriálu v tom evropském startovat nemůže.

Jan Kvěch se napoprvé mezi světovou elitou neztratil, v Chorvatsku byl dvanáctý

Pátá Velká cena letošního ročníku se jede v sobotu ve švédské Malille. „Ve Švédsku jsem už startoval na jiných drahách, ale v Malille ještě ne. To je trochu nevýhoda při hledání nastavení motorky, ale udělám maximum, abych zajel dobrý výsledek,“ slibuje.

Jan Kvěch hlásí také jednu zajímavou novinku. Kromě polské nejvyšší soutěže bude jezdit také tu britskou za King's Lynn Stars, kde podepsal smlouvu. „V Anglii se jezdí vždycky v pondělí a ve čtvrtek po Grand Prix, takže se to dá stíhat. Poznám zase nové dráhy a budou to pro mě další cenné zkušenosti. V Británii je to velká škola ploché dráhy,“ chválí se další nové angažmá.