Premiéru zvládl se ctí. Jihočech Jan Kvěch se představil na letošní úvodní Grand Prix na ploché dráze v chorvatském Donjim Kraljevci poprvé v roli stálého člena elitního seriálu a se ziskem šesti bodů vybojoval velice solidní dvanácté místo.

Jan Kvěch byl na letošní úvodní Grand Prix v Chorvatsku dvanáctý. | Foto: Deník/ Petr Makušev

Pětkrát se Kvěch postavil na start rozjížďky po boku těch absolutně nejlepších světových pilotů. Dvakrát projel cílem jako druhý, dvakrát bral třetí místo a jen jednou vyšel bodově naprázdno. Pouhé dva bodíky mu chyběly k postupu do semifinále. „Dařily se mi starty a také díky tomu jsem s klukama držel krok. Udělal jsem tam nějaké chybičky, ale ty beru jako daň tomu, že člověk naskočí poprvé do tohoto nejsilnějšího seriálu. Jede se opravdu natvrdo, je tady patnáct nejlepších závodníků na světě, takže mi možná chyběla trochu vyježděnost s tou absolutní elitou. Ale to věřím, že doženu, krok po kroku budu chybičky odstraňovat a bude to lepší a lepší,“ věří. „Chci být schopen s těmi nejlepšími rovnocenně závodit,“ ujistí.

Zmíněné chybičky neušly ani pozornosti spolukomentátora České televize Matěje Kůse, který byl jako bývalý závodník ke svému následovníkovi místy snad až nepřiměřeně kritický. Ale na druhou stranu je super, že veřejnoprávní televize odvysílá hlavní díky Kvěchově účasti kompletní seriál Grand Prix v přímých přenosech. Ať už přímo na ČT sport, nebo na internetové platformě ČT sport Plus.

Česká plochá dráha má po letech v osobě Jana Kvěcha stálého pilota v Grand Prix

Úvodní závod v Chorvatsku vyhrál Australan Jack Holder před svým krajanem Jasonem Doylem, třetí byl Švéd Fredrik Lindgren a čtvrtý úřadují mistr světa Bartosz Zmarzlik z Polska.

Světový šampionát bude pokračovat druhým závodem v sobotu 11. května ve Varšavě.