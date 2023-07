Jihočeský plochodrážník Jan Kvěch výrazně pomohl národnímu týmu k postupu

Jihočech Jan Kvěch výrazně pomohl českému národnímu plochodrážnímu týmu ke třetímu místo v semifinále Světového poháru družstev v polské Wroclawi a postupu do pátečního závodu race – off, jehož vítěz postoupí do sobotního světového finále.

Extraliga na ploché dráze v Praze na Markétě. | Foto: Deník/ Petr Hřídel