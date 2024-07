Na vyprodaném stadionu dokázal dvaadvacetiletý Jihočech vyhrát dvě rozjížďky, což se mu podařilo ve světovém šampionátu vůbec poprvé v kariéře. Ale další tři jízdy už mu tolik nevyšly. V jedné měl pád a z dalších dvou vytěžil jen jeden bod. V konečném účtování jich nasbíral devět, deváté místo je zatím jeho nejlepší a k postupu do semifinále mu chyběly dva body. „Byla to určitě nejpovedenější Grand Prix, kterou jsem zatím odjel,“ přikývne rodák z Prkošína u Volyně.

„Vyhrál jsem dvě jízdy, což bylo super a s tím jsem maximálně spokojen. Mrzí mě naopak pád ve druhé sérii, kdy jsem udělal chybu já sám, ale byla tam také jedna věc, která na to měla vliv. Jeden závodník v jízdě vždycky dostane limiter, který je připojený na kabel od svíčky a kontroluje, jestli je v pořádku omezovač a motor nepřekročí povolených dvanáct a půl tisíce otáček. Už ze začátku sezony si na to stěžovali třeba i Jason Doyle nebo Tai Woffinden, že vždycky, když to dostali, tak jim zeslábla motorka. Měl jsem úplně stejný pocit, protože už v první zatáčce jsem měl motorku slabší. Když jsem pak vjel do hlubšího materiálu, tak mi motorka přidechla, nemohl jsem zatočit, což byl také jeden z důvodů mého pádu,“ popsal příčiny svého jediného karambolu v polské závodě.

Přestože mu nakonec postup do semifinále utekl, byl s průběhem šestého dílu Grand Prix spokojen. „Všechno fungovalo, dvě vyhrané jízdy v Grand Prix, to už je něco. Jsem s tím spokojený, ale koukám dopředu. Máme před sebou ještě pět závodů, tak se budu snažit v každém zlepšovat a nasbírat ještě víc bodů, abych se konečně do toho semifinále dostal,“ přeje si pro druhou fázi sezony.

Výsledky: 1. Lindgren (Švéd.), 2. Zmarzlik (Pol.), 3. Michlesen, 4. Madsen (oba Dán.), 9. Kvěch (ČR). Průběžné pořadí Grand Prix: 1. Zmarzlik 104, 2. J. Holder (Austr.) 77, 3. Michelsen 75, 4. Lindgren 72, 5. Lambert (Brit.) 72, 6. Vaculík (SR) 65, 15. Kvěch 23.

Grand Prix má nyní letní pauzu, další závod se jede až 17. srpna v britském Cardiffu.