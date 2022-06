Mladší žáci složeni z elévů ročníků 2011 a hráčů mladších žáků, kteří neodjeli do švédského Kalmaru, bojovali po boku trenérky Lucky Predajňové až do konce. "I přes to, že někteří zde poprvé nastoupili do pětkového florbalu, zde nepředvedli špatné výkony. Nezkušenost je ale připravila o lepší výsledky? myslí si Reichl. "Dívky ve skupině porovnávaly síly s chlapeckými týmy a to z důvodů nízkého počtu přihlášených dívčích družstev. V bojích o umístění už s žáky nehrály a o první místo si to rozdaly s druhým dívčím týmem z Milevska. V tomto utkání těsně prohrály a musely se tak smířit s druhým místem."

Písečtí florbalisté na Dragon cupuZdroj: Deník/ Matyáš Reichl

Michal Hanzlík (přípravka): "Po úspěšném tažení v Plzni jsme byli zvědavi, jak naši hráči obstojí v možná ještě větší konkurenci na tradičním turnaji Dragon Cup. Náš tým Bílých vstoupil do turnaje trochu vlažněji, ale i přesto vítězně a to potřeboval. Postupně se naše výkony zlepšovaly a hráči odváděli na hřišti skvělé výkony. Osobně si myslím, že utkání ve finálové skupině se Slavií Plzeň bylo ozdobou turnaje. Jsem rád, že jsme opět zvládli všechna utkání a v turnaji zvítězili. Náš druhý tým Fialových jel na turnaj především pro nové zkušenosti z většího turnaje. Myslím si, že i přes svůj nižší věk ukázali, že se s nimi bude muset za pár let počítat stejně jako s týmem Bílých a navíc dokázali i dvakrát zvítězit, což je skvělé."

Jakub Štěpán (elévové): "V základní skupině jsme trpěli na nepozornost hráčů a bohužel také na smůlu v zakončení. Naštěstí jsem se v play off vzpamatovali a začali jsme dávat góly. To však nestačilo v osmifinále na soupeře a přesunuli jsme se do pavouka B. Naštěstí se kluci nesesypali a dokázali ovládnout následující zápasy, včetně finále skupiny B."

Lucie Predajňová (ml. žáci): "Na milevský turnaj jsme vyrazili se sestavou složenou z mladších žáků a elévů, kteří teprve sbírají zkušenosti s pětkovým florbalem. Los nás zařadil do výkonnostně velmi vyrovnané skupiny, o čemž svědčí naše těsné prohry s družstvem Milevska, Orlicka – Třebovska i Pelhřimovem. Ve čtvrtfinále B pavouka jsme narazili na FA České Budějovice. Do utkání o vše jsme vstoupili bez bázně a hany a z tlaku jsme vytěžili dvoubrankové vedení, které jsme drželi až do koncovky zápasu. Bohužel výše zmiňovaná nezkušenost a několik osobních chyb dovolilo soupeři vstřelit dva góly, druhý z nich dvě sekundy před závěrečnou sirénou. V loterii nájezdů jsme neměli štěstí a sedmá série rozhodla o naší prohře a konci v turnaji. I přes neúspěch bych chtěla kluky moc pochválit za předvedenou hru a bojovné srdce. Výkonnostně jsme určitě nepatřili na chvost výsledkové listiny. Pevně věřím, že to prokážeme hned na dalším turnaji."

Martin Hrubec (ml.ů žákyně): "Musím holky pochválit za nasazení po celý turnaj. Některé hráčky sbíraly první zkušenosti a i přes to se na hřišti neztratily. V některých zápasech jsme měli nad soupeři převahu, bohužel k lepším výsledku nám chyběla koncovka, kde jsme se velmi trápili. Čtyři vstřelené branky mluví za sebe. Finále s Milevskem opět přinesl bojovný zápas, tentokrat se poštěstilo milevským hráčkám gratulujeme. Těšíme se na příští sezonu a na vzájemnou spolupráci."