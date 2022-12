S hostujícím týmem dorazí i trio bývalých hráčů Českých Budějovic. Ukrajinský 208 cm vysoký blokař Valerij Todua. Fanoušci ho měli v českobudějovickém dresu hodně rádi. Emotivní chasník se na zápas speciálně připravil. Podívejte se na video.

S týmem Lvů Praha přijedou také Schouten a Tibitanzl. Adam Casey Schouten je vyhlášený svými dělovkami. Říkají mu kanadský dřevorubec. Právem. Má ráno, jako když kopne kůň. Spoluhráči s ním nechtěli ani do tréninku. A Martin Tibitanzl? Odchovanec Jihostroje. Veselý chlapík. Blokař. "To je srdcař," říkal o něm v Ústí nad Labem trenér Luboš Vašina. Právě na severu Čech udělal obrovský výkonnostní pokrok. Teď přijede do haly v Č. Budějovicích nažhavený jako pražský Lev. První výměna začne v 18.00. Už teď během soboty je možné, že nějakého Lva z Prahy potkáte v českobudějovických ulicích. Valerije Toduu poznáte snadno. Měří téměř 210 centimetrů a pod čepicí má schovaný nový účes.

Jihostroj má po 14 zápasech 33 body, Lvi Praha mají po stejné zápasové porci o dva body méně. Kdo v sobotu večer vyhraje, získá před vánočními svátky výhodnou pozici v extraligové tabulce.