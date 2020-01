Pojedou se tradiční disciplíny: marathon, race a freestyle. Závodníci, kteří budou chtít přespat na Jestřábí, můžou do tamního kempu najíždět už od pátku 24. ledna (nebo i dříve) a registrovat se do závodu. V kempu budeme mít zázemí závodů a možnost ubytování. Nutná je ale rezervace na telefonu 775 563 740 nebo e-mailem v kempu. V kempu bude otevřená hospoda.

Závodit budou muži, ženy a junioři, tam patří všichni do dovršeného věku 16 let (kluci i holky jedou dohromady). "K účasti v závodu je u juniorů potřebný souhlas rodičů, kteří nesou plnou odpovědnost za svou ratolest a to i během závodu," doplňuje organizátorka závodu Adéla Černá. "Junioři, pokud jich nebude přihlášeno alespoň osm a více, pojedou disciplínu race dohromady s dospělými."

Mistrovství se jede se podle pravidel IKA.

"Každý závodník startuje pouze na vlastní riziko a je povinnen znát pravidla pro závody, která budou taktéž vysvětlena na briefingu. Každý je zodpovědný za svoje vybavení a není možné cokoliv vymáhat po pořadateli," dodává.

PROGRAM:

Pátek: registrace v kempu Jestřabí do 20.00

Sobota:

8.30 - 9.00 registrace do závodu ve stanu

9.15 - zahájení a hlavní briefing

10.00 - první možný start MARATHON

14:00 - konec MARATHONU

15.30 - první možný start RACE nebo FREESTYLE

17.00 - poslední možná rozjížďka RACE nebo FREESTYLE

19.00 - STORMY PARTY v kempu

Neděle:

9.00 - hlavní briefing

10.00 - první možný start RACE nebo FREESTYLE

14.30 - vyhlášení mistrů ČR 2019

Startovné je 600 Kč / 25 euro na všechny disciplíny nebo 400 Kč / 15 euro pouze pro marathon a race nebo freestyle.