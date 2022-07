Na přípravě Sokola Hluboká se v minulých dnech podílel i zkušený trenér Rick Jacques (*1965), který mj. vedl jako trenér a manažer Techniku Brno a trénoval i reprezentaci ČR. K dispozici by měli být všichni hráči základního kádru, do mistrovských utkání se zatím naplno nezapojil reprezentační nadhazovač Jan Novák, který doléčuje zranění.

220 šachistů z 23 zemí z Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. To je Šachový festival

„Trenéra Ricka Jacques jsme požádali o spolupráci uprostřed rozehrané sezóny. Pomohla nám reprezentační přestávka a tak tým pracoval pod jeho dohledem vedle herních činností především na fyzické přípravě. Čeká nás v průběhu července a srpna maraton těžkých utkání, z nichž každé může být rozhodující. Proto nechceme nic podcenit a k dispozici musíme mít co nejširší lavičku a dostatek sil, protože série dvaceti zápasů za dva letní měsíce je opravdu náročná. Nemáme ale jiný cíl než vybojovat pro Hlubokou Extraligu i pro další sezóny,“ říká předseda Sokola Hluboká David Šťastný.

Hlubocký Sokol v extralize baseballistůZdroj: Deník/ Sokol Hluboká nad VltavouNa nadhozu se tak představí téměř kompletní sestava nadhazovačů včetně Australana Williama Parsonse, Venezuelana Kelvise Palmy Fernandeze a Kolumbijce Karmina Villy, kterým budou sekundovat mladí odchovanci Petr Vojta, Viktor Sedláček či Michal Malát. Pálkařským statistikám vévodí zkušený reprezentant Martin Mužík a reprezentant do 23 let Matěj Vlach, daří se Matěji Dvořákovi, Vasilu Zhupaninovi, Michalu Soukupovi, Josefu Novákovi, Martinu Jiránkovi či Petrovi Sílovi, kterého fanoušci nedávno nominovali do ALL STAR Extraligy. Tradičními oporami v poli jsou další hlubočtí odchovanci Kamil Miranda nebo Jan Líkař, výborně se uvedl i novic Milan Vrábel.

První utkání série se hraje ve sportovně relaxačním areálu na Hluboké pod umělým osvětlením v pátek 1. července od 20.00 hodin. Druhé utkání v sobotu 2. července od 13 hodin rovněž na Hluboké a třetí utkání hostí Blansko v neděli od 13. hodin. Páteční večerní a sobotní odpolední zápasy s živým komentářem Milana Maříka a Jana Koláře budou streamovány na kanále Sokola Hluboká www.baseball-hluboka.cz/extraliga, všechna utkání jsou k dispozici též na kanále České baseballové asociace.